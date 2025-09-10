Ga naar de inhoud
Lancia Ypsilon Edizione Limitata: meer voor minder

In de spotlights

3
Lancia Ypsilon Edizione Limitata
Joas van Wingerden

Lancia zet de Ypsilon even in de spotlights met een extra luxe en juist voordeligere gelimiteerde uitvoering.

De Lancia Ypsilon keerde vorig jaar terug in de Nederlandse showroom, maar is tot op heden nog een zeldzaamheid op 's lands wegen. Er zijn er volgens onze cijfers nu ruim 150 van verkocht. Lancia zet de Ypsilon nu zelf even in de spotlights met een extra aantrekkelijke beperkt leverbare uitvoering: de Edizione Limitata. Die combineert de uitrusting van de LX-uitvoering (met onder meer automatische airconditioning, een 10,25-inch digitaal instrumentarium en even groot touchscreen, draadloze Apple CarPlay/Android Auto, twee usb-c-aansluitingen achter en een inductielader voor smartphones) met onder meer Grigio Antracite gekleurde fluwelen bekleding en parkeersensoren en -camera's voor en achter.

Ben je meer fan van de kleur blauw, dan kun je beter gaan voor de Lancia Ypsilon Edizione Limitata Blu (zie de foto's). Die is gespoten in Lancia Blu en heeft de fluwelen bekleding in het kenmerkende blauwe kleurtje. Er hoort ook meer luxe bij, want de Blu-versie heeft bovenop de gewone Edizione Limitata nog een zesvoudig elektrisch verstelbare bestuurdersstoel met massagefunctie én stoelverwarming voorin. Zowel de Lancia Ypsilon Edizione Limitata als de Edizione Limitata Blu zijn goedkoper dan de reguliere LX-uitvoering waarop ze zijn gebaseerd. De eerste is er vanaf €32.950, de tweede vanaf €34.950. Dat terwijl je voor de LX €36.700 kwijt bent.

