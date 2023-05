Lancia Ypsilon (1996) - Liefhebber Gezocht

In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

Weet je nog, de Lancia Ypsilon? In Italië is-ie nog springlevend en er komt zelfs een geheel nieuwe deze kant op volgend jaar, maar we gaan nu even terug in de tijd. Dit exemplaar stamt uit 1996 en was nieuw al voor fijnproevers.

Lancia was lange tijd vooral van de statige en sportieve auto's, maar in de jaren 80 stapte het ook in de markt voor compacte stadsauto's. In 1982 werd de Lancia-badge op de Autobianchi A112 gedrukt, een paar jaar later verscheen de iets grotere Autobianchi Y10 en ook die werd in diverse markten als Lancia verkocht. De modelnaam paste alleen nog steeds niet helemaal bij het merk en dus verviel bij de van meet af aan als Lancia ontwikkelde opvolger het getal en werd de 'Y' uiteindelijk het Griekse Ypsilon. De in 1995 gepresenteerde Ypsilon was bovendien een heel wat extravaganter gelijnd ding dan de Y10 en wist daarmee behoorlijk goed te verbergen dat de technische basis grotendeels van de Fiat Punto kwam.

Dat bijzondere koetsje was niet voor iedereen weggelegd, al was dat niet het enige dat de populariteit van de Ypsilon toch wat in de weg bleek te zitten. Hij stond namelijk ook wat hoger in de markt dan de gemiddelde B-segmenter en dat zag je behalve in onder meer de sjiekere aankleding natuurlijk ook terug in het prijskaartje. Onze eerste indruk in 1996 was in elk geval beslist niet onaardig en uiteindelijk zou deze Ypsilon uitgroeien tot de succesvolste in ons land. Dat is natuurlijk wel relatief, want met 1.460 stuks in het beste jaar was ook deze Lancia hier geen verkoopknaller. Van zijn Fiat-neef gingen er immers jaarlijks ruim 7.000 over de spreekwoordelijke toonbank.

Degene die in 1996 besloot dat deze zachtgroene Lancia Ypsilon het moest worden, bevond zich dus van meet af aan in een betrekkelijk select gezelschap. Een positie die diegene kennelijk wel beviel, want de Ypsilon hoefde heel erg lang niet weg. Pas op 24 mei jongstleden, 27 jaar en twee weken na de aanschaf, was het samenzijn voorbij. Kennelijk was het een schot in de roos, al kan het natuurlijk ook nog dat de Ypsilon schier onverkoopbaar bleek. Dat laatste zeggen we uiteraard met een knipoog, al geldt wel dat het met zijn opvallende ontwerp en bijzonder gekleurde interieur een behoorlijk smaakgevoelige aanbieding is. We geloven wel dat je hier nog een prima auto aan kunt hebben. De Ypsilon heeft pas 114.000 km achter de rug, hij steekt technisch in de basis prima in elkaar en in dit geval is er ook nog uitgebreide onderhoudshistorie in te zien. Voor €1.950 moet er toch vast een liefhebber te vinden zijn?