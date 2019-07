‘Lancia verkoopt nog steeds meer auto’s dan Alfa Romeo’

Lancia heeft dit jaar tot nu toe meer auto’s dan Alfa Romeo verkocht. Dit lijkt mogelijk een nieuwskop van pakweg vijftien geleden, maar niks is minder waar: dit gaat over 2019.

Slechts een model is verantwoordelijk voor dit opmerkelijke nieuws: de Lancia Ypsilon. Deze Italiaan wordt op slechts één markt verkocht, want alleen in thuisland Italië brengt Lancia de Ypsilon nog aan de man. Volgens Fiat Group World gebeurde dat in de eerste zes maanden van dit jaar 34.691 keer. Kijken we naar Alfa Romeo’s verkoop in heel Europa, dan noteren we 29.187 auto’s. Een opmerkelijke prestatie, gezien Alfa Romeo’s portfolio die maar liefst vijf auto’s telt.

Dat de Ypsilon na acht jaar in Italië nog zo goed scoort, valt te verklaren. Na het wegvallen van de Punto en Mito en door verschillende aanbiedingen en acties is de Lancia een - voor Italianen - aantrekkelijke auto. Vorig jaar stond de verkoopteller na zes maanden nog op 27.168 stuks. 2016 was het beste jaar voor de Ypsilon, want in het eerste halfjaar verschenen toen 40.172 exemplaren op de weg.

Alfa Romeo ziet zijn verkoop met 42 procent teruglopen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Vooral het wegvallen van de Mito zorgt voor rode cijfers. Leverde Alfa vorig jaar nog ruim zesduizend Mito’s, nu staat de teller na de productiestop nog maar op slechts 561 exemplaren. De Stelvio trekt met 13.771 Europese verkopen de kar, gevolgd door de Guilietta (8.952) en Giulia (5.758). In ons land verkocht Alfa Romeo dit jaar tot nu toe 441 auto’s.