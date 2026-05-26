Lancia verdubbelt gamma met Lancia Gamma

Het is tot op heden erg rustig in de Lancia-showroom, en dan doelen we niet (alleen) op het publiek. Het tot nu toe uit één model bestaande aanbod wordt nu verdubbeld, en wel met de Lancia Gamma!

Forse SUV met DS-genen

Tot 375 pk sterk!

Typisch Lancia-design voor neus en kont

De Lancia Ypsilon is een leuk ding, maar nog geen hardloper. Het herboren Lancia kan dus wel wat versterking gebruiken en krijgt dat in de vorm van de Gamma, een forse SUV die al eerder werd aangekondigd. De Gamma staat uiteraard niet helemaal op zichzelf. Waar de Ypsilon zijn genen deelt met de Peugeot 208 en de Opel Corsa, diende hier de DS N°7 als basis. Dat is enigszins verrassend, omdat de langgerekte DS N°8 – op zijn beurt een broertje van de 7 – beter zou passen bij de Lancia Gamma uit de jaren zeventig. Lancia gaat dus voor de wat kortere, meer traditionele SUV-vorm van de N°7, al is de Gamma met 4,67 meter alsnog één hele centimeter langer dan de N°7.

De Lancia Gamma is 1,89 meter breed en 1,66 meter hoog en deelt niet alleen technisch, maar ook optisch veel met de DS. Zo zien we dezelfde raamlijn terug en lijken de voorste portieren zelfs helemaal identiek, terwijl de achterste slechts op detailniveau afwijken. Neus en kont zijn wel helemaal getekend volgens de hedendaagse Lancia-stijl. Dat betekent dat ook hier een verticale en horizontale ledstrip worden gecombineerd tot één T-vormig dagrijlicht, met daaronder de eigenlijke koplampen. Aan de achterzijde zien we hier ook zo’n T, duidelijk anders dan de ronde achterlichten van de Ypsilon.

Hoewel het interieur in grote lijnen overeenkomt met dat van de DS N°7, heeft Lancia binnen die basis-opzet wel een eigen draai aan het geheel gegeven. Zo zijn vrijwel alle onderdelen net anders van vorm, heeft de Gamma net als de Ypsilon een rond ‘salontafeltje’ in het midden en is het stuurwiel geheel anders en wat conventioneler dan de eigenwijze DS-hoepel met zijn vier opvallende spaken.

Elektrisch of hybride

Wie de DS N°7 en zijn platformgenoten van Peugeot (3008/5008), Citroën (C5 Aircross) en Opel (Grandland) kent, zal niet van zijn stoel vallen van het feit dat de auto er als EV en als hybride is. De EV is aanvankelijk altijd een auto met twee elektromotoren, vierwielaandrijving en 375 pk. Dat is meer dan bij de andere auto’s op dit platform, dus dat onderscheid heeft Lancia vast binnen. Met die variant kom je tot 675 kilometer ver op een volle accu. Liever meer bereik en minder vermogen? Kan ook: met voorwielaandrijving levert de elektrische Gamma 245 pk en komt hij tot 740 kilometer ver. De accu is in beide gevallen ongetwijfeld 97,5 kWh groot, net als bij de DS. Een goedkopere versie met 230 pk, 73,7 kWh en 540 kilometer bereik komt er ook.

Liever hybride? Kan ook. Lancia geeft officieel nog geen details over deze aandrijflijn, maar reken maar dat het om de overbekende 145 pk sterke mild-hybrid gaat die ook in – je raadt het nooit – de DS N°7 leverbaar wordt.

De nieuwe Lancia Gamma arriveert in het vierde kwartaal van 2026 in Nederland. Meer details en Nederlandse prijzen worden ergens in de komende maanden bekendgemaakt. Ongetwijfeld volgt er dan ook meer beeld, want vandaag moeten we het doen met slechts drie foto's van de Gamma.