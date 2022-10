Lancia Thema 8.32 (1989) - Liefhebber Gezocht

In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

Het uitwisselen van een basis tussen verschillende fabrikanten is tegenwoordig heel gebruikelijk, in de jaren 80 nog wat minder. Toch besloten Alfa Romeo, Fiat, Lancia en (als enig niet-Italiaans merk) Saab de handen ineen te slaan voor hun nieuwe topsedans. De basis werd daarvoor al gelegd in 1978 en uiteindelijk verschenen in de jaren 80 (in die volgorde) de Lancia Thema, Saab 9000, Fiat Croma en Alfa Romeo. Hoewel de auto's de nodige uiterlijke overeenkomsten vertoonden, hadden ze allemaal zo hun eigen sausje over het project gegoten. Dat niet alleen: Lancia ging een samenwerking aan met Ferrari, dat de Thema naar een aanzien tilde waar de andere drie eigenlijk alleen maar van konden dromen.

Lancia mocht namelijk van Ferrari de atmosferische 2,9-liter V8 uit de Quattrovalvole-versies van de Ferrari's 308 en Mondial in zijn topsedan leveren. Zoals de naam al aangeeft, was dat een doorontwikkeling van het uit de vroege jaren 70 stammende V8 met vier kleppen per cilinder. Een krachtbron die in de Thema 8.32 (vernoemd naar het aantal cilinders en kleppen) aanvankelijk goed was voor een vermogen van 215 pk, later met katalysator bleven daar nog 205 van over. Voor hedendaagse begrippen maar weinig vermogen uit een V8, maar reken maar dat het van de Thema een wolf in schaapskleren maakte. De Thema 8.32 onderscheidde zich op wat badges en een elektronisch tevoorschijn te toveren achterspoiler (!) na immers amper van de mildere varianten. Met een 0 naar 100 km/h-tijd van 6,8 seconden en een top van 240 km/h kwam je dan verrassend uit de hoek. Te meer dankzij het feit dat je een flinke brul uit de uitlaten hoorde komen.

Nou moeten we je misschien enigszins teleurstellen met het gegeven dat deze Lancia Thema 8.32 er eentje van de tweede lichting is en dus al een katalysator heeft. Dat haalt de prestaties iets omlaag, maar ook weer niet extreem. Deze speert (op papier) in 7,2 seconden van 0 naar 100 km/h en haalt 235 km/h. Tegenwoordig niet bijster indrukwekkend meer, maar reken maar dat je er alsnog verraste blikken mee krijgt. Je maakt het allemaal mee vanuit een bijzonder interieur: de Thema 8.32 kreeg onder meer leren bekleding van de Turijnse meubelmaker Poltrona Frau; er is verder volop hout in het interieur te vinden en het hemeltje is bekleed met alcantara. Uiteraard is deze topversie ook voorzien van alle snufjes die je destijds maar kon bedenken bij een Lancia.

Om maar antwoord te geven op de vraag die je ongetwijfeld al enkele alinea's bezighoudt: de vraagprijs is € 20.950. Is dat veel? Ja, wel voor een 33 jaar oude Lancia met techniek die je huilend naar je portemonnee kan laten staren als er iets mis mee is. Is het veel voor een Thema 8.32? Dat valt dan wel weer mee. De Thema's die we verder tegenkomen, zitten ook ongeveer op zo'n prijs. Als ze noemenswaardig goedkoper zijn, hebben ze meer gelopen. Bovendien is dit exemplaar uitgevoerd in 'Winner Red', misschien wel de mooiste kleur voor de 8.32.

Er is al wel klein nadeel voor de echte purist: de auto kwam in 2012 pas naar Nederland, daarvoor bivakkeerde hij in Zwitserland. De aanbieder lijkt te suggereren dat het een en ander is gedocumenteerd, dus hopelijk geeft dat ook uitsluitsel over de kilometerstand van 85.291 km, wat vrij laag is. Is er nog meer dat niet per se in zijn voordeel spreekt? Jazeker. Sinds de aankomst in Nederland heeft de auto slechts kort één eigenaar gehad, van de zomer van 2012 tot najaar 2013, daarna is de auto heen en weer gegaan tussen autobedrijven. Dat klinkt niet heel gunstig, maar dit is dan ook wel echt een auto waarvoor een liefhebber (die het aandurft) ook niet 1-2-3 gevonden is. Durf jij het aan?

Komend weekend komen we nog eens terug op de Lancia Thema, maar dan hebben we het ook vooral over het model in het algemeen. Merkadepten vonden de eerste Thema namelijk al 'geen echte Lancia'. Hoe dat zat, lees je zondag.