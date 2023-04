Lancia Pu+Ra HPE: Stratos-invloeden in elektrisch nieuw begin

Lancia is nog slechts een schim van wat het ooit is geweest. Het merk is momenteel nog enkel in thuisland Italië actief waar het een voor de zoveelste keer opgewarmde maar in beginsel al 12 jaar oude Ypsilon verkoopt. Dat kan zo niet langer, lijkt moederbedrijf Stellantis te vinden. Meer nog dan Alfa Romeo wordt Lancia wakker geschud. Het merk komt in 2026 met een elektrische SUV die het als vlaggenschip positioneert, in 2028 met een nieuwe en volledig elektrische Delta en al in 2024 kunnen we een nieuwe Ypsilon verwelkomen. Met deze Pu+Ra HPE geheten concept-car laat Lancia zien welk designpad het de komende jaren met nieuwe energie gaat bewandelen.

De Lancia Pu+Ra HPE is in tegenstelling tot het eerdere uithangbord van Lancia's toekomstige designtaal daadwerkelijk een auto. Lancia maakte eerder al duidelijk dat het in de ontwerpen van zijn toekomstige nieuwe modellen veel geometrische vormen zou gebruiken. De Pu+Ra HPE is overladen met strakke lijnen, driehoekige vormen en cirkels, afgetopt met een stel eclectische details. Volgens Lancia is zijn nieuwe huisstijl derhalve een voorbeeld van tijdloos Italiaans design. Voordat we de daadwerkelijke auto bespreken, moeten we wel naar de naam van het studiemodel kijken. De aanduiding HPE ken je ongetwijfeld van de Beta HPE, een driedeurs hatchback of shooting brake waarbij de drielettercombinatie stond voor High Performance Estate. HPE staat nu voor High Performance Electric. Daarmee wil Lancia ongetwijfeld benadrukken dat het met elektrische auto's komt. Vanaf 2026 introduceert Lancia namelijk EV's. De Ypsilon komt al volgend jaar en is niet alleen met elektrische aandrijflijnen maar ook met hybride techniek leverbaar.

Vol verwijzingen

Lancia stelt momenteel maar weinig voor, maar het heeft een rijke historie om uit te putten. Niet gek dus dat het de Pu+Ra HPE heeft overladen met verwijzingen naar modellen uit het verleden. Zo is de Progressive Green geheten lak waarin het studiemodel is uitgevoerd een verwijzing naar de Lancia Flaminia Azzurro Vincennes. Ook in de vormen en lijnen van de Pu+Ra HPE zie je mogelijk verwijzingen naar Lancia's van weleer. Zo knipogen de Italianen met de naar achteren toe aflopende schouderlijn naar de Aurelia en Flaminia. Duidelijker zijn de verwijzingen naar de legendarische Stratos. Met name de vorm van de raampartij en de achterzijde met zijn twee ronde achterlichten doen aan die coupé denken. Die achterlichten zijn om nog een andere reden interessant. Het zijn namelijk vrijwel los van de carrosserie geplaatste ledcirkels die een brug vormen tussen het achterspoilerachtige deel achterop en het stuk carrosserie eronder. Tussen de achterlichten staat zoals het Grote Handboek Autodesign tegenwoordig lijkt voor te schrijven de merknaam in koeienletters uitgeschreven.

De vorm van het zwarte 'masker' dat de Lancia Pu+Ra HPE op zijn snuit draagt verwijst naar de vorm van de grilles die Lancia jarenlang heeft toegepast. Misschien nog wel opvallender zijn de drie ledstrepen die volgens Lancia samen een kelk vormen. Centraal op het front staat 'Lancia' uitgeschreven, maar het oude Lancia-embleem blijft in opgefriste vorm bestaan. Je vindt het onder meer op de zijschermen en bevat net als voorheen weer vormen die staan voor een stuurwiel, een vlag en vlaggenstok en een schild. Meer verwijzingen naar Lancia's uit lang vervlogen tijden? Zeker. Kijk maar eens naar de horizontale strepen in de achterruit waarmee Lancia een hommage brengt aan roosters in de C-stijlen van de reeds genoemde Beta HPE. Vanboven bezien is de Lancia Pu+Ra HPE eveneens een intrigerende verschijning, met dank aan de opvallend ronde vorm van het glazen dak.

Interieur

Geen automobiele toekomstvisie zonder futuristisch interieur en dus is de werkplek van de Pu+Ra HPE er een waaraan je ongetwijfeld even moet wennen. In het met geometrische vormen overladen binnenste zien we onder meer een tweetal ronde of afgeronde 'tafels'. De eerste zit in de middentunnel, het tweede en veel grotere exemplaar beslaat het volledige middendeel van het dashboard en is uit glas vervaardigd. Geen studiemodel zonder een passage over milieuvriendelijke materialen en dus is volgens de Italianen 70 procent van wat je kunt zien in het interieur vervaardigd uit ecologisch duurzaam materiaal. Voor de stoelbekleding en het tapijt is gebruik gemaakt van wol, Lancia past materiaal toe dat voor een groot deel uit marmerpoeder is gemaakt en we komen diverse houtaccenten tegen.

Modern hart

Volgens Lancia staat de Pu+Ra HPE symbool voor wat het de komende tien jaar gaat uitspoken. Niet zo gek dus dat het studiemodel een elektrische aandrijflijn heeft. Daar zegt Lancia verder weinig over, behalve dan dat de concept-car meer dan 700 kilometer zou moeten kunnen rijden op een volle accu. Nagenoeg alle zaken ín de auto laten zich middels wat Lancia Sound Air Light Augmentation (S.A.L.A.) noemt bedienen. S.A.L.A. is een minimalistische digitale interface waarmee je zaken als de klimaatregeling en verlichting kunt bedienen. Fysieke knoppen zijn er echter ook gewoon, we zien onder meer knoppen op en aan de zijkanten van de smalle middentunnel waarmee je zaken als de stoelvertelling bedient of de rijrichting kiest. Een afgeleide van de S.A.L.A.-interface komt in ieder geval in alle nieuwe Lancia's te zitten en dus volgend jaar al in de Ypsilon.