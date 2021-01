Lancia leeft mogelijk weer op onder Stellantis

Lancia is één van de bekendste en tegelijkertijd één van de minst zichtbare automerken die Europa rijk is. Het bestaat nog steeds, al zou je zeggen van niet. Lancia verkoopt immers nog maar één auto: de al tien jaar oude Ypsilon. Die wordt ook nog slechts exclusief in thuisland Italië verkocht. Al sinds 2014, toen Lancia de stekker uit de Thema trok, is de Ypsilon in zijn eentje. Je kunt dus wel stellen dat er vrijwel niets meer over is van wat Lancia ooit was. Onder Fiat Chrysler leek men behoorlijk visieloos als het aankwam op een toekomst voor het merk. Nu dat samengegaan is met Groupe PSA tot Stellantis, is er eindelijk weer een voorzichtig hoopvol teken voor het merk.

Zoals Stellantis-CEO Carlos Tavares in november 2019 al stelde, blijven alle merken behouden bij de fusie. In een verklaring van het concern wordt duidelijk hoe Lancia binnen het concern valt. Stellantis schaart Lancia naast DS en Alfa Romeo onder de premiummerken. Dat is al een eerste indicatie dat er mogelijk toch weer plannen zijn. Het tweede teken zit 'm in het leiderschap. Stellantis meldt namelijk dat Luca Napolitano bij Lancia aan het roer komt te staan. Napolitano kennen we al als hoofd van Fiat Europa. Niet de minste dus. Met zoveel woorden wordt het niet gezegd, maar het betekent ongetwijfeld ook dat Antonella Bruno terugtreedt als CEO van Lancia. Zij stond sinds 2013 aan het hoofd en is sindsdien eigenlijk net zo onzichtbaar geweest als Lancia zelf.

Wat er concreet staat te gebeuren voor Lancia, is nog onduidelijk. Hier en daar duiken geruchten op dat Lancia een nieuwe compacte SUV in het aanbod krijgt, op de door PSA ontwikkelde (e)CMP-basis. Zo'n zelfde plan ligt ook al op tafel bij Alfa Romeo. Die basis zou uiteraard betekenen dat er ook een volledig elektrische auto in het vat zit bij Lancia. Het is immers hetzelfde platform als waar bijvoorbeeld de Peugeot e-2008 en de Opel Mokka-e op staan. In deze fase allemaal nog wat speculatief, maar het zou goed kunnen dat Lancia onder Stellantis weer opleeft. Er is nu in ieder geval een 'fris' concern dat over het merk waakt, met meer technische kennis en bronnen.