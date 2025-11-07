Lancia is weer helemaal terug van weggeweest in Europa met de komst van de huidige Ypsilon. Er zit meer in het vat, want er komen ook nog een Delta en een Gamma aan. Twee auto's die behalve met een bijzondere styling ook op elektrisch gebied moeten gaan overtuigen. Of het genoeg zal zijn om Lancia voorlopig weer stevig in het Europese zadel te krijgen, dat is nog lastig te zeggen. Aan Roberta Zerbi de schone taak om het voor mekaar te krijgen.

Zerbi volgt Luca Napolitano op, die aan het roer van Stellantis & You komt te staan, het Europese retail- en servicebedrijf van Stellantis. Zerbi begon haar automotive-carrière in 1998 bij Ford en kwam na een periode bij Toyota in 2011 terecht bij Fiat. Sindsdien is ze verbonden gebleven aan Fiat en aan FCA, dat uiteindelijk opging in Stellantis. Bij Fiat was ze betrokken bij de lancering van de vorige Fiat Panda (die nu nog als Pandina voortleeft) en ze beklede onder meer hoge functies bij Alfa Romeo. In 2023 werd zij verantwoordelijk voor Stellantis & You, dus ze wisselt van functie met Napolitano.

Lancia zag vorig jaar de verkopen nog met maar liefst 28 procent dalen ten opzichte van het jaar daarvoor, maar dat had voor een groot deel te maken met het einde van de vorige (en in Italië nog zeer succesvolle) Ypsilon. In 2025 gaat het echter nog slechter. De nieuwe Ypsilon is er nu weliswaar volop bij in tal van Europese landen, maar tot en met augustus verkocht Lancia nog geen 8.000 auto's in Europa, zo meldt Italpassion. Dat terwijl in 2024 de teller na een halfjaar al op dik 28.000 stond. In Nederland zijn er tot op heden dit jaar slechts ruim 120 Lancia's nieuw geregistreerd.