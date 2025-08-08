De nieuwe Lancia Ypsilon is een leuk ding, maar het is óók gewoon de zoveelste afgeleide van de Peugeot 208. Dat was vast even wennen voor Lancia-liefhebbers, hoewel Lancia en Peugeot in de jaren dertig van de vorige eeuw ook al even een linkje hadden.

Hoeveel de Lancia Ypsilon (niet) gemeen heeft met de Peugeot 208, kun je hier teruglezen. In het kort komt het erop neer dat Stellantis heer en meester is in het delen van zoveel mogelijk onderdelen, terwijl het bedrijf er tegelijkertijd voor zorgt dat de auto’s vanbinnen en vanbuiten net voldoende van elkaar verschillen. Vrijwel alles is anders, maar tegelijkertijd wordt er veel meer gedeeld dan alleen platformen en aandrijflijnen. Dit kan best slim zijn, hoewel het succes voor wat betreft Lancia tot nu toe wat tegenvalt.

Maar terug naar het verre verleden. Voor de vorming van Stellantis hadden Peugeot en Lancia doorgaans maar bar weinig met elkaar van doen, hoewel er ooit gezamenlijk MPV's zijn ontwikkeld en je dingen als ‘vier wielen’ en ‘Europese afkomst’ ook tot overeenkomsten kunt rekenen. Bijna 100 jaar geleden was er echter kort een periode waarin de twee toch al wat deelden, en dat was het ingenieuze klapdak van Georges Paulin. Die Frans-Joodse tandarts bedacht rond 1930 de allereerste wegklapbare hardtop ter wereld, waarmee een auto in een handomdraai kon worden omgetoverd van een coupé tot een cabriolet. Het leverde hem een patent, een baan bij coachbuilder Pourtout en uiteindelijk een nog dikkere primeur op, want in 1934 mocht de met Pourtout-dak uitgeruste Peugeot 401 Eclipse zich de allereerste productieauto noemen met een hard klapdak. Hoewel, ‘productie’… in ’34 ging het nog om carrosseriebouw van Pourtout zelf, maar in 1935 kocht Peugeot Paulins patent en ging het zelf in (kleine)serieproductie de 402 Eclipse met hetzelfde dak.

In dezelfde periode ging Pourtout vrolijk verder met het toepassen van zijn bijzondere klapdak op andere Peugeots en auto's van andere merken. Dat brengt ons bij het grote punt van dit vrijdagmiddagverhaal. Buiten de Peugeots is het bekendste voorbeeld namelijk de Lancia Belna, wat de in Frankrijk gebouwde versie van de Lancia Augusta was. Pourtout voorzag een aantal van die auto’s van een Paulin-klapdak, en zo deelde Lancia al een kleine eeuw geleden het nodige met Peugeot. Vooral onzichtbare onderdelen, overigens, maar toch.

Stilte tot de jaren negentig

Die vroege klapdak-techniek is door een moderne bril bekeken overigens relatief simpel, met een dak uit één stuk en een mede daardoor ellenlange kont. Het werkte echter wel, en was in de meeste gevallen nog elektrisch bedienbaar ook. Reken maar dat je daarmee opviel in de jaren dertig! Na de Pourtout-auto’s volgde in de jaren vijftig nog de Ford Fairlane 500 Skyliner met een hard cabriodak, maar daarna werd het lang stil rond dit concept. In de jaren negentig herleefde het weer. Dat begon in Europa met de Mercedes SLK, maar stiekem was Mitsubishi net eerder. Alles over die auto lees je hier.