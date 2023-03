Lancia Emozione Pu+Ra: ding wordt auto

De Lancia Pu+Ra Zero werd in november gepresenteerd als een bijzondere indicatie van de designrichting die het (buiten Italië) herboren Lancia kiest. De Lancia Pu+Ra Zero is geen auto, maar een sculptuur die door de Italianen een speedvorm wordt genoemd. Zonder wielen, maar met een duidelijke voor- en achterkant moest het ding laten zien wat we letterlijk in grote lijnen van Lancia kunnen verwachten de komende jaren.

‘Pu+Ra’, wat staat voor ‘Pure’ en ‘Radical’, blijft nog even een thema bij het Italiaanse merk. In plaats van het sculptuur lijkt Lancia op 15 april echter daadwerkelijk een auto te tonen. Die heet voluit Lancia Emozione Pu+Ra. Afgaande op wat we al te zien krijgen, gaat het daadwerkelijk om een ‘ver-auto-de’ versie van de Zero. We zien dezelfde ronde achterlichten, dezelfde typografie voor het woord ‘Lancia’, maar dan aangevuld met iets wat op een bumper lijkt en een interessante verzameling lamel-achtige strepen. Het geheel doet absoluut denken aan de legendarische Stratos, al hangt dat ook van de rest van de auto af. In april weten we meer!