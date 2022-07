Lancia Beta 2000 Coupé (1980) - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

Kijk eens naar de huidige auto die bij je huis geparkeerd staat. Kun je je voorstellen dat je daar langer dan 40 jaar mee doet? Dat is namelijk precies wat de eerste eigenaar van deze Lancia Beta Coupé deed. Zo te zien is de auto al die tijd in goede handen geweest.

Het komt in deze rubriek haast nooit voor dat we het kenteken van een op straat gespotte klassieker of youngtimer invoeren en het getal '1' achter het aantal eigenaren staat. Toch is dat bij deze witte Beta Coupé wel degelijk het geval. Op 19 juni 1980 kwam de auto op naam van de eerste eigenaar te staan, wat betekent dat hij/zij de Beta al ruim 42 jaar in bezit heeft. Het verhaal achter de auto kennen we helaas niet. In ieder geval krijgt de Beta nog regelmatig een verse apk, getuige de vervaldatum die op 11 maart 2024 staat.

Bij het samenstellen van de Beta koos de eerste eigenaar in ieder geval niet voor de basismotor, een 1.6 met 100 pk. In plaats daarvan werd op de bestellijst de Beta Coupé 2000 aangevinkt, toen de meest krachtige variant. Heel veel scheelt het overigens niet in vermogen, want de 2.0 viercilinder met carburateur laat 119 pk los op de voorwielen. Later bouwde Lancia een nog krachtigere versie van de Beta met een supercharger, de Beta VX (Volumex) met 139 pk, maar die was pas vanaf 1983 leverbaar. Overigens was de Beta Coupé, in tegenstelling tot de Spider, niet ontworpen door Pininfarina, maar door de eigen ontwerpstudio van Lancia.

Dit exemplaar ziet er nog fantastisch uit. Roest lijkt op het oog niet aanwezig te zijn in de witte lak zijn voor zover zichtbaar geen onvolkomenheden te bespeuren. Ook de verchroomde bumpers zijn nog in goede staat, al begint de voorbumper wel wat dof te worden. Dat is echter geen al te groot probleem. Een groter probleem voor de Beta was de roestgevoeligheid. Op dit exemplaar is echter geen krokant randje te zien, wat doet vermoeden dat hij het grootste deel van zijn bestaan in een overdekte stalling doorbracht. Het interieur is niet te zien, maar gezien de staat van het exterieur ligt het voor de hand dat daar ook goed voor is gezorgd. Een uniek exemplaar, voornamelijk door zijn historie!

Met dank aan AutoWeek-forumgebruiker 'Afentoe' (Flickr) voor het uploaden van deze unieke Beta. Zou je zelf langer dan 40 jaar met jouw auto kunnen doen? Laat het weten in de reacties!