Lancia A112 (1982) - Liefhebber Gezocht

Autobianchi was een joint-venture tussen Fiat, Pirelli en Bianchi. Waar die eerste twee namen je waarschijnlijk bekend in de oren klinken, geldt dat wellicht in mindere mate voor de laatste partij. Bianchi is echter niet zomaar een naam, want het is de oudste nog bestaande fietsenfabrikant ter wereld. Naast fietsen legde Bianchi zich vanaf 1899 ook toe op auto's, maar dat avontuur ging tijdens de Tweede Wereldoorlog letterlijk in vlammen op toen de fabriek werd gebombardeerd.

Alles daarna weer opnieuw zelf opzetten was geen doen. In Fiat en Pirelli vond Bianchi twee ideale partners: Fiat leverde de techniek voor de auto's en Pirelli zorgde voor de banden. Bianchi had in het samenwerkingsverband Autobianchi de taak om de carrosserieën en de complete auto's te maken. De eerste auto van Autobianchi was een guitig landauletje: de Bianchina, die later ook op de markt kwam als cabriolet en stationwagon. Later volgden de Stellina, Primula en uiteindelijk de meer bekende A111 en A112, waarbij die laatste zijn pijlen vooral richtte op de Mini. De A111 en A112 kwamen op de markt toen Bianchi zelf niet eens meer betrokken was bij het bedrijf. Fiat nam in 1968 namelijk alle aandelen over en Autobianchi werd onder de regie van Lancia geplaatst.

Dat laatste verklaart meteen waarom deze A112 door het leven gaat als Lancia. Met bouwjaar 1982 is het namelijk een relatief laat exemplaar. Vrijwel alle Autobianchi's die bestemd waren voor exportmarkten, werden toen als Lancia verkocht. De A112 staat op een iets gekrompen platform van de Fiat 128 en heeft als basisuitvoering Junior de 903 cc viercilinder uit de Fiat 850 onder de kap. Met 42 pk is dat niet de meest krachtige motor, maar de kleine A112 weegt rijklaar dan ook slechts 742 kilo.

De merknaam Lancia roept dikwijls de associatie op met luxe, comfortabele auto's, maar dat gaat voor de A112 niet bepaald op. Een achteraf ingebouwde radio, verborgen achter een klepje met tamelijk opzichtige scharnieren, is zo'n beetje de enige aanwezige vorm van luxe. Dit exemplaar ziet er overigens nog goed uit en heeft volgens de verkoper slechts 83.835 kilometer afgelegd in zijn veertigjarige bestaan. De teller heeft ook maar vijf cijfers, maar gezien de staat van de auto is het aannemelijk dat hij die afstand daadwerkelijk heeft gereden. Tot het jaar 2000 zijn de eigenaren onbekend, maar in de 22 jaar daarna heeft de A112 drie eigenaren gehad. Ben jij de volgende liefhebber die hem op de weg houdt?

