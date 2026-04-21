Lamborghini waarschuwt omstanders voor deze Revuelto

Mocht je het nog niet doorhebben: we zien hier een snelle auto. Het staat er ook nog op, voor de zekerheid. De Lamborghini Revuelto is inderdaad snel en deze versie al helemaal.

Of het echt een praktisch nut dient, is maar de vraag. Het lijkt eerder een dosis Italiaanse humor dat er op deze Lamborghini Revuelto staat dat het een snelle auto is. Dat is het zeker, want de Revuelto haalt in standaard-uitdossing al een topsnelheid van dik 350 km/h en schiet in slechts 2,5 seconden van 0 naar 100 km/h. Daar doet de auto op deze foto's waarschijnlijk nog een schepje bovenop.

Hier zien we vrijwel zeker de Lamborghini Revuelto SV. Die laatste twee letters staan voor Super Veloce en dat betekent 'super snel'. Dat dankt deze Revuelto vast niet alleen aan zijn wat dikkere spoilerlipjes rondom en de flinke achterspoiler. We gaan ervan uit dat de dik 1.000 pk sterke aandrijflijn met V12 en drie elektromotoren ook nog een krachtkuurtje krijgt. Dat kan natuurlijk geen kwaad. Of hij de 1.080 pk van de Fenomeno voorbijgaat? Het zou zomaar kunnen.