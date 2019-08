Lamborghini viert dubbel feest in Monterey

De speciale Huracán is een lekker Amerikaans feestje. Met de GT Celebration eren de Italianen de Huracán GT3 EVO, die de 24 uur van Daytona en de 12-uursrace van Sebring over maar liefst twee seizoenen op zijn naam schreef. De kleurstelling is dan ook van die auto 'geleend' en de auto zit vol met verwijzingen naar de race-overwinningen. Het opvallende groen met oranje is niet te missen. Ook het interieur is aangepakt met opvallende kleuren. Dat er 36 exemplaren worden gebouwd, valt ook op de auto zelf te lezen.

Ook de SVJ 63 Roadster is lekker exclusief, al verschijnen van dit type heel toepasselijk 63 exemplaren. Dat getal in de naam slaat op het jaar waarin Lamborghini werd opgericht en is de open versie van de SVJ 63 die bij de introductie van de Aventador SVJ werd gelanceerd. Met zijn grijze lak is de Aventador net wat minder ‘in your face’ dan de felgekleurde Huracán Celebration, maar dankzij de rode accenten en natuurlijk de vorm van de auto is de speciale Aventador alsnog een opvallende verschijning. Wie het grijs niet zo ziet zitten, kan naar verluidt ook voor andere kleuren kiezen.

Iets soortgelijks gaat op voor de Urus. Lamborghini presenteert in Californië een reeks nieuwe kleuren voor zijn SUV. De auto is nu onder meer verkrijgbaar met een opvallend oranje lakkleur met de naam Arancio Borealis. Het boreale tintje is uit vier lagen opgebouwd en moet daardoor bijzonder veel diepte tonen.