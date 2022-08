Lamborghini Urus sloopt Pikes Peak-record

Met de nieuwe Urus, gewrapt in een opvallend camouflagepatroon met daarop de tekst 'keep raising the bar', zette Pirelli-testcoureur Simone Faggioli een tijd neer van 10 minuten en 32 seconden op de 20 kilometer lange heuvelklim. Dat is 16 seconden sneller dan het record van de Bentayga uit 2018. Bij Bentley zullen ze vast blij zijn dat hun concerngenoot, nota bene onderdeel van dezelfde bedrijfstak van de Volkswagen Group, het record heeft weggegrist... Omdat deze versie van de Urus zijn officiële debuut nog moet maken, deed hij niet mee aan de officiële race maar was de tijd bijgehouden door de tijdwaarnemers van Pikes Peak. Qua wijzigingen beschikte de Urus alleen over de noodzakelijke veiligheidsitems als een rolkooi, een racestoel met zespuntsgordel en een brandblusser.

Hoeveel vermogen de nieuwe Urus heeft, is nog niet bekend. Aangezien de 4.0 V8 nu al 650 pk levert, is een getal van rond de 700 pk niet onwaarschijnlijk. Ook zijn naam is nog niet officieel bevestigd, al liggen de aanduidingen 'Urus Performante' of 'Urus Evo' voor de hand. De Pikes Peak-auto heeft in ieder geval min of meer dezelfde voorbumper als het prototype dat eerder werd gesnapt op spyshots. Lang hoeven we niet te wachten op de onthulling, want nog deze maand trekt Lamborghini het doek van de heftige Urus.