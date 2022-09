Lamborghini Urus S: vernieuwd, maar geen Performante

De Lamborghini Urus bestaat dit jaar vier jaar. Lamborghini vond het derhalve tijd om met een extra potente versie van zijn SUV te komen: de Performante. De Performante is echter niet de vervanging van de reguliere Urus. Dat is deze Urus S namelijk.

De reguliere Urus had een 650 pk sterke 4.0 V8, een machine die in de nieuwe Urus Performante werd opgeschroefd tot 666 pk en 850 Nm. De nieuwe Urus S die de bekende 650 pk sterke Urus vervangt, krijgt dezelfde 666 pk sterke machine als krachtcentrale. Daarmee is hij net zo krachtig als de Urus Performante, maar die Performante blijft met zijn lagere gewicht, aangepaste spoilerwerk en speciale onderstel de dynamischere van het stel.

Met zijn 666 pk schiet de Urus S in 3,5 seconden naar een snelheid van 100 km/h. Daarmee is hij 0,1 tel rapper dan het origineel, maar wel 0,2 seconden trager dan de Performante. De topsnelheid ligt op 305 km/h, de Urus Performante loopt - hou je vast - 1 km/h harder. De Urus S profiteert onder meer van de komst van een nieuw uitlaatsysteem. Vanbuiten herken je hem onder meer aan zijn nieuwe voorbumper, compleet met een donkere skidplate en een grille die volledig in het zwart is uitgevoerd. Optioneel levert Lamborghini een pakket dat een uitgebreide reeks uit koolstofvezel opgetrokken extraatjes naar het model brengt. Ook achterop zien we een nieuwe bumper en ook deze heeft een groter in het zwart uitgevoerd deel. Lamborghini introduceert verder een set nieuwe lichtmetalen wielen en er zijn nieuwe lakopties.

De Urus is voor Lamborghini een waar succesnummer. Sinds de introductie van het model heeft Lamborghini er al meer dan 20.000 exemplaren van verkocht en daarmee is het de best verkochte auto van het merk ooit.