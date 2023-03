Lamborghini Urus deels elektrisch door de sneeuw

Lamborghini zet ook aardig door met elektrificatie. Vanaf volgend jaar rollen er al enkel nog auto's uit de Lamborghini-fabriek met elektrohulp aan boord. Dat betekent dat dus ook de Lamborghini Urus een hybride wordt. Op deze foto's zien we hem.

Op het eerste gezicht lijkt het een simpelweg stevig ingepakte maar direct als zodanig herkenbare Lamborghini Urus, alleen er gebeurt meer. Er zitten enkele stickers op die aangeven dat het een hybride testauto is. Dat is maar goed ook, anders was het niet meteen duidelijk. Achteraan zien we immers nog steeds vier stortkokers die er niet voor de sier zitten. Wat het model volgens de spionagefotograaf nog meer weggeeft, is een 'tankklepje' aan beide kanten waarvan eentje een laadaansluiting verbergt. Het wordt dus een plug-in hybride.

Het is nog even afwachten wat er onder de motorkap precies gebeurt, maar reken er voorzichtig op dat de hybride Urus leentjebuur speelt bij zijn neef, de Porsche Cayenne. Die is er immers al als plug-in Turbo S E-Hybrid en legt met zijn 680 pk een Urus Perfomante-achtig vermogen in de schaal. Dikke kans dus dat de plug-in hybride Lamborghini dezelfde 4.0 V8 met elektromotor onder zijn bijzondere koetswerk verbergt.

Behalve de deels elektrische aandrijflijn brengt dit prototype mogelijk meer nieuws. De vorig jaar nog vernieuwde reguliere Urus (nu de Urus S geheten) lijkt namelijk nog niet helemaal dé vernieuwing voor het model met zich mee te hebben gebracht. Die komt met de auto die we hier zien. De koplampen lijken net even wat anders van vorm en hebben een andere signatuur. Waarschijnlijk is dit dus de écht gefacelifte Urus en hoe dan ook begint er volgend jaar met deze auto een nieuw hoofdstuk voor Lamborghini's SUV.