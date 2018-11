Lamborghini SC18 is unieke extremist

Een verrassing op de vrijdagavond. Lamborghini schuift zonder enige aankondiging deze SC18 naar voren, een one-off die niet door Lamborghini zelf, maar door diens racestal Squadra Corse is ontwikkeld. De auto is samen met de klant ontworpen in het Centro Stile van Lamborghini. De SC18 mag de openbare weg op, maar is volgens de Italianen vooral voor het circuit bedoeld.

De SC18 is een op de Aventador gebaseerde unieke Italiaan met een 6,5 liter grote V12 achter de voorstoelen, een twaalfcilinder die 770 pk en 720 Nm krachtig is. Daarmee heeft dus niet zomaar een Aventador, maar de onlangs gepresenteerde Aventador SVJ als basis te hebben gediend. Schakelen gaat middels een aangepaste zeventrapsautomaat. Volgens Lamborghini is de koets helemaal uit koolstofvezel opgetrokken. Aan de voorzijde zijn nog voldoende Aventador-restanten waar te nemen terwijl de achterzijde praktisch onherkenbaar is. De achterlichten lijken zelfs afkomstig te zijn van de Centenario terwijl de openingen in de 'achterklep' sterk doen denken aan die achterop de Sesto Elemento.

De koets van de SC18 is overigens doorspekt met invloeden uit de racerij. Zo zijn de luchtopeningen op de voorklep vrijwel identiek aan die van de Huracán GT3 EVO en zijn onder meer de zijschermen, de luchthapper op het dak geïnspireerd op die van de Huracán Super Trofeo Evo. Aan de achterkant is een enorme vleugel geplaatst, een uit koolstofvezel vervaardigd exemplaar dat is te verstellen. Aan de voorzijde meten de wielen 20 inch terwijl de achterste een diameter van 21 inch hebben. Om de wielen zijn Pirelli P Zero Corsa-banden gevouwen, speciaal voor deze Lambo ontwikkeld rubber.

Volgens Lamborghini is deze Gigio Daytona-grijs gespoten SC18 zeker niet de laatste one-off van Squadra Corse. Reken dus meer meer unieke inzendingen van Lambo's raceafdeling. Wat de SC18 heeft gekost, maakt het merk logischerwijs niet bekend.