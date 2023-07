Lamborghini presenteert nieuw hybride racemonster

Lamborghini is er volgend jaar weer bij in het World Endurance Championship en het heeft tijdens het Goodwood Festival of Speed zijn strijdwapen gepresenteerd. Dit is de Lamborghini SC63.

Lamborghini is er in het seizoen van 2024 bij in het WEC en het IMSA WeatherTech Sportscar Championship. Daarvoor heeft het een hybride scheurmonster ontwikkeld volgens de LMDh-reglementen; de SC63. Het team Iron Lynx zal met deze auto in actie komen, we krijgen de Lamborghini SC63 nu echter eerst gewoon in Lamborghini's eigen kleuren te zien.

De Lamborghini SC63 dankt zijn naam aan motorsportafdeling Squadra Corsa en het geboortejaar van Lamborghini; 1963. De basis van de SC63 is geleverd door Ligier en daar heeft Lamborghini zo zijn eigen sausje over uitgegoten. Zo zien we onder meer Lamborghini's nieuwe familiegezicht terugkomen in de Y-vormige voor- en achterlichten en natuurlijk heeft de SC63 ook hier en daar wat van Lamborghini bekende scherpe vouwen in zijn koets. Volgens de hoofdontwerper van het merk is er alles aan gedaan om 'm 'direct als Lamborghini herkenbaar te maken'.

De aandrijflijn van de Lamborghini SC63 bestaat uit een geheel nieuwe 3,8-liter biturbo V8, die volgens de reglementen al dan niet samen met een MGU een systeemvermogen van hooguit 680 pk kan leveren. De V8 is speciaal ontwikkeld voor de SC63 en heeft zijn turbo's aan de buitenkant zitten (cold V8) in plaats van tussen de cilinderbanken (hot V8). Dat moet onderhoud aan de motor makkelijker maken en ook zorgt het volgens Lamborghini voor een optimaal zwaartepunt van de auto. De Lamborghini SC63 komt over enkele weken al in actie bij tests.