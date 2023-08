Lamborghini heeft de Lanzador onthuld, een concept van de eerste 100 procent elektrische Lamborghini. Het gaat verder waar de Huracan Sterrato stopt. Die opgehoogde versie is een echte sportauto, dit is een 2+2 cross-over die hoog op de poten staat. Een auto die ook wel een beetje hint richting de Ferrari Purosangue. Alleen heeft de de Lambo Lanzador op elke as een elektromotor. De EV komt als productiemodel in 2028 op de markt.

Lamborghini kondigde al twee jaar geleden aan dat het met een nieuwe modellijn zou komen, de vierde van Lamborghini. In 2024 moeten alle Lamborghini's aandrijflijnen hebben die deels elektrisch zijn, een 100 procent elektrische Lamborghini zit dus in het vat voor 2028.

Het design is in de stijl van het merk. Geen verrassingen tot zo ver, al is het geen vierdeurs. De auto is volgens zijn ontwerper geinspireerd door hoe ruimteschepen eruit zien. We zien een grote achterklep en een voor een Lamborghini grote bagageruimte. De meest praktische Lambo tot nu toe? Nee, dat is natuurlijk de Urus!

Meer cross-over dan SUV dus, die Lanzador. Die ongetwijfeld nog wel iets gewijzigd zal worden eer hij over vijf jaar in de showroom staat. Een regelrechte concurrent ook voor de Lotus Eletre, de elektrische SUV van het Engelse sportwagenmerk. Lamborghini rept uiteraard zelf over een nieuw segment, dat van de Ultra GT.

Het dashboard heeft een middenconsole die als een soort brug vanuit het dashboard tussen de voorstoelen uitkomt. Op de middenconsole een rode schakelaar die je om moet zetten om de Lambo te kunnen starten. De passagier heeft ook een digitale display zodat hij kan meegenieten van de waardes die de bestuurder op het scherm zet.

Bij de onthulling tijdens de Monterey Car Week rept Lamborghini nog niet over de elektrische prestaties van de twee elektromotoren, waarmee torque vectoring mogelijk zal zijn. Verschillende rijhoogtes moeten wanneer de omstandigheden daarom vragen de luchtweerstand omlaag brengen.

Bijzondere materialen, zoals spul waarin uit de zee gevist plastic verwerkt is moeten de footprint van de nieuwe Lambo zo laag mogelijk houden.