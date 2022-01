Lamborghini Huracán krijgt crossversie!

Lamborghini is nog lang niet Huracán-moe. De supercar lijkt net als de Porsche 911 een opgehoogde 'cross-versie' te krijgen. Daarmee lijken autofabrikanten een niche in supercarland hervonden te hebben.

Porsche werkt al enige tijd aan een reïncarnatie van de 911 Safari. Het merk is immers al enige tijd aan het testen met een opgehoogde 911. Ook bij Lamborghini kriebelt het. Al in 2019 presenteerde Lamborghini de Huracán Sterrato Concept, een hoog-op-de-poten-Huracán met skidplates, kunststof wielkastverbreders en offroadrubber. Die knotsgekke versie van Lambo's 'instap-supercar' blijkt meer te zijn dan slechts een vingeroefening. Een set nieuwe spionagefoto's levert namelijk het bewijs dat Lambo daadwerkelijk aan het testen is geslagen met een opgehoogde Huracán.

Zo heftig als de Lamborghini Sterrato Concept is de Huracán op deze foto's niet uitgedost, hij moet het namelijk zonder de heftige wielkastverbreders doen. Dat Lamborghini op iets broedt is evident. We zien een Huracá0 Evo die enkele centimeters hoger boven de weg hangt dan je van het model gewend bent. Daarnaast heeft Lamborghini z'n testauto niet alleen volgehangen met een extra set verlichting, maar zelfs met dakrails. De uit 2019 stammende voorbode van dit model had dezelfde 640 pk sterke V10 als de Huracán Evo waar het een variant van was. We mikken erop dat ook de avontuurlijke Huracán op deze foto's met die aandrijflijn is uitgerust.

Of deze nieuwe variant van de Huracán net als zijn conceptuele voorganger ook Sterrato gaat heten, is nog niet bekend. Het concept van de 911 'Safari' en deze Huracán 'Sterrato' doet ons in zekere zin denken aan de Mega Track van Aixam, een supercar met een voorliefde voor onverharde wegen waar je hier meer over leest.