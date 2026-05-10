Je zal maar in een buurt wonen waar de Lambo's en Ferrari's als ware het Tesla's Model 3 op elke hoek van de straat of in elk nisje van de parkeergarages staan. Voor wie zich in zo'n gefortuneerde positie bevindt en toch iets anders dan de buurman en buurvrouw wil rijden, heeft Lamborghini een oplossing bedacht. Dit is de tot slechts 15 stuks gelimiteerde Lamborghini Fenomeno Roadster.

In augustus vorig jaar kwam Lamborghini met een uiterst exclusief model op basis van de Revuelto: de Fenomeno. Het is die Lamborghini Fenomeno waar de Italianen het dak van verwijderd hebben. Het resultaat is deze Lamborghini Fenomeno Roadster. Die is zo mogelijk nog unieker dan de dichte variant. Van de Fenomeno komen 29 exemplaren, van de Fenomeno Roadster slechts 15.

De Lamborghini Fenomeno Roadster heeft uiteraard dezelfde aandrijflijn als zijn dichte alternatief. Dat betekent: een 845 pk sterke 6.5 V12 die bijval krijgt van elektrokracht. De plug-in hybride Fenomeno Roadster schopt het mede dankzij drie elektromotoren tot een systeemvermogen van 1.080 pk. Dat maakt het de krachtigste open Lamborghini ooit. In slechts 2,4 seconden bereikt het neusje van de zalm uit Sant’Agata Bolognese een snelheid van 100 km/h. Indrukwekkender nog zijn de slechts 6,8 tellen die het gevleugelde monster nodig heeft om de 200 km/h aan te tikken. Zijn topsnelheid: 340 km/h. Dankzij een 7 kWh accu kan de Fenomeno Roadster ook enkele kilometers elektrisch afleggen.

Volgens Lamborghini is de Fenomeno Roadster slechts enkele kilo's zwaarder dan de dichte variant. Wat stijfheid betreft, moet de exclusieve Lambo nauwelijks voor de dichte versie onderdoen.

Lamborghini schaart de Fenomeno en de Fenomeno Roadster in de categorie 'few-off'. Met andere woorden: modellen waar er maar een paar van worden gebouwd. De Reventon Roadster die in 2009 werd gelanceerd, was de eerste open Lamborghini in die categorie.