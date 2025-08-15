Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

Lamborghini Fenomeno: extra zeldzaam, extra sterk

Op Revuelto-basis

Lamborghini Fenomeno
Lamborghini FenomenoLamborghini FenomenoLamborghini FenomenoLamborghini FenomenoLamborghini FenomenoLamborghini FenomenoLamborghini FenomenoLamborghini FenomenoLamborghini FenomenoLamborghini Fenomeno
Joas van Wingerden

Tijdens de Monterey Car Week trekt Lamborghini de aandacht naar zich toe met deze creatie: de Lamborghini Fenomeno. Met zo'n naam móet het wel iets bijzonders zijn.

In de recente geschiedenis van het merk heeft Lamborghini al meermaals bewezen erg goed te zijn in het creëren van unieke of zeer zeldzame auto's op basis van modellen die in grotere aantallen gebouwd worden. Nu hebben de Italianen hun topmodel van stal gehaald als basis: de Lamborghini Revuelto. Vervolgens is daar een geheel andere koets op gezet én de aandrijflijn is gekieteld. Lamborghini gaat er slechts 29 stuks van bouwen en noemt 'm Fenomeno.

Met zo'n naam moet het wel iets heel bijzonders zijn en dat is het zeker. De Lamborghini Fenomeno verschilt op vrijwel elke hoek van zijn koets van de Revuelto, je ziet hooguit aan de raamstijlen (of het interieur) nog waar hij van afgeleid is. De neus doet meer denken aan die van de Temerario, het achterste van de Fenomeno oogt vooral uniek. Dat lijkt vrijwel uit één enorme diffuser te bestaan. In het hart daarvan zit een werkelijk immense opening waaruit de V12 zijn uitlaatgassen kwijt kan. Die 6.5 V12 levert nu maar liefst 845 pk, waar de Revuelto 825 pk tot zijn beschikking heeft.

Zoals je wellicht weet, blijft het niet bij het vermogen van de V12 alleen, want de Revuelto is een hybride en dat geldt ook voor de Lamborghini Fenomeno. Het systeemvermogen komt uit op 1.080 pk, waar dat bij de Revuelto 1.015 pk is. Het is al met al goed voor een 0-100 km/h-sprint in slechts 2,4 seconden en dat scheelt toch weer mooi een tiende. De topsnelheid is met 350 km/h overigens wel gelijk gebleven. Er komen zoals gezegd slecht 29 stuks van de Lamborghini Fenomeno, voor zo'n 3 miljoen euro per stuk.

Plaats een reactie
Supercars & Sportscars

Had je deze auto's al gezien?

Lamborghini Huracán 5.2 V10 Performante / Org. Matt / Dealer / Lift / Sensonum

Lamborghini Huracán 5.2 V10 Performante / Org. Matt / Dealer / Lift / Sensonum

  • 2018
  • 58.149 km
€ 274.950
Lamborghini Countach | LP400 S Series II

Lamborghini Countach | LP400 S Series II

  • 1980
  • 65.246 km
prijs op aanvraag
Lamborghini Urus 4.0 V8 B&O | Panoramdak | 23 inch LMV

Lamborghini Urus 4.0 V8 B&O | Panoramdak | 23 inch LMV

  • 2019
  • 95.385 km
€ 224.950

Lees ook

Reportage
Lamborghini Revuelto (2024) en Murciélago LP640 (2006)

Lamborghini Revuelto vs. Murciélago LP640 - Waarom de nieuwe sneller is maar de oude leuker

Nieuws
Rezvani Knight

Rezvani Knight: voor winnaars met een speciaal soort vrienden

Nieuws
Lamborghini Nio

Lamborghini verkoopt in Nederland driemaal zo goed als Nio

Nieuws
Lamborghini Lanzador concept

Elektrische Lamborghini wordt krankzinnig sterk

Achtergrond
Lamborghini Countach LP400

Vijftig jaar geleden was de Lamborghini Countach een blauwdruk voor alle Lambo's erna

Lezersreacties (0)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.