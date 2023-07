Lamborghini Diablo is terug met V12 en moderne (retro)-upgrades

Lamborghini blies de Countach in 2021 nieuw leven in met de op de Huracán gebaseerde Countach LPI-800-4. Ditmaal staat Countach-opvolger Diablo in de spotlight. Het Italiaanse Eccentrica komt namelijk met een zogenoemde restomod op basis van de machtige Diablo. De Lamborghini Diablo krijgt dus stukjes moderne techniek mee, maar wordt optisch meer teruggebracht naar de jaren tachtig.

De 'Eccentrica' is een creatie van een gelijknamige start-up die door Lamborghini-verzamelaar, -coureur én meubeltycoon Emanuel Colombini uit de grond is gestampt. Samen met designbureau BorromeodeSilva en bedrijven als Pirelli en Brembo is de laatste maanden druk geklust aan het op deze foto's zichtbare prototype. De donorauto is een Diablo uit de vroege jaren negentig waar het nodige aan is aangepast. Volgens Eccentrica is naast de voorruit en de voorportieren vrijwel niets meer origineel. We zien inderdaad aangepaste bumpers, sideskirts, zijspiegels en naast een grondig aangepast achterdek ook een behoorlijk verbouwde bilpartij. Zelfs de achterste zijruiten zijn anders dan die van de donorauto. Wie door z'n winpers kijkt moet mogelijk aan de Diablo GTR denken, al zijn de luchthappers achterop overduidelijk een verwijzing naar de Diablo SV. De Eccentrica staat op 19-inch lichtmetaal en is rondom volgehangen met zichtbaar koolstofvezel. De klapkoplampen van het origineel zijn vervangen door led-koplampen middels een elektrisch bedienbare klep aan het zicht onttrokken kunnen worden. Led-dagrijverlichting? Van de partij.

Ook opvallend is het interieur, dat is namelijk ook tot in de kleinste details aangepast. We zien een cockpit met een uitbundige reeks digitale displays met flinke pixels. Samen met de bonte verzameling grote druktoetsen levert dat het interieur een opvallende eighties-sfeer op. Het interieur is afgewerkt met koolstofvezel, alcantara, leer en aluminium.

Achter de voorstoelen ligt net als in het origineel een 5.7 V12, al stampt die machine er dankzij onder meer nieuwe kleppen en nokkenassen er nu 550 pk en 600 Nm uit. Daarmee sprint de Eccentrica in 3,5 seconden vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h. Z'n topsnelheid: 335 km/h. Dankzij de toepassing van titanium en koolstofvezel moet de Eccentrica - die ook een verstevigd chassis heeft, ook nog eens lichter zijn dan de originele Diablo. Moderne remmerij van Brembo moet het gevaarte weer fatsoenlijk tot bedaren kunnen brengen. Van de Eccentrica komen in totaal 19 exemplaren beschikbaar die in andere kleur- en materiaalcombinaties zijn uitgevoerd. Elk exemplaar kost minimaal €1,2 miljoen.