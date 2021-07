Lamborghini Aventador LP 780-4 Ultimae is uitzwaaimodel

Na dik tien jaar mag de Lamborghini Aventador met pensioen, maar niet voordat de heren en dames in Sant'Agata Bolognese nog éénmaal met een speciale editie van het model komen. Dit is de Lamborghini Aventador LP 780-4 Ultimae, het model waarmee Lamborghini het succesvolle Aventador-hoofdstuk tot een eind brengt.

Begin 2011 nam de Aventador het stokje over van de Murciélago. Vanaf dat moment was de Aventador dé V12-Lambo. Ruim tien jaar en talloze speciale uitvoeringen en derivaten later begint Lamborghini met het uitzwaaien van het model. Dit is de Aventador LP 780-4 Ultimae, de laatste incarnatie van de Aventador die zowel in gesloten als in Roadster-vorm komt.

De Aventador begon zijn carrière met een 700 pk sterke 6.5 V12, al kreeg die twaalfcilinder er in de loop der jaren meermaals wat vermogen bij. Zo schopte de in 2015 gelanceerde overtreffende trap van de Aventador, de SV het tot 750 pk en was de reguliere Aventador sinds de het in 2016 als Aventador S gepresenteerde gefacelifte model in de basis 740 pk sterk. De overtreffende trap van die auto, de SVJ, perste maar liefst 770 pk uit z'n krachtcentrale. In deze Aventador Ultimae is de achter de voorstoelen gelegen V12 nog verder opgeschroefd. De machine stampt maar liefst 780 pk en 720 Nm naar alle vier de wielen.

Lamborghini omschrijft de Ultimae-editie als de mooiste vorm waarin de Aventador ooit is verschenen. Het zou ook gek zijn als het merk iets anders zou melden. De Ultimae is kort door de bocht genomen een combinatie van de Aventador S en de SVJ en dat betekent dat -ie wel de krachtigste versie van de V12 heeft, maar niet zo extreem voor de dag komt als de SVJ-smaken. De Aventador Ultimae zwaait overigens niet alleen de Aventador uit, hij geldt immers ook als waardig afscheid voor Lamborghini's machtige twaalfcilinder. Een eind van een tijdperk dus.

Bloedsnel

De Aventador Ultimae is net als alle andere Aventadors natuurlijk gebouwd rond een uit koolstofvezel vervaardigde monocoque. Wel is de Ultimae-editie 25 kilo lichter dan de Aventador S en slechts marginaal zwaarder dan de SVJ-smaken. De pk-gewichtsverhouding is dankzij het hogere vermogen wel gelijk aan dat van de Aventador SVJ. De Lamborghini Aventador Ultimae sprint in 2,8 tellen naar een snelheid van 100 km/h en dendert door tot de digitale snelheidsmeter op 355 km/h staat. Minstens zo indrukwekkend zijn de slechts 8,7 seconden die de ultieme Aventador nodig heeft om de 200 km/h te bereiken.

Vierwielsturing, permanente vierwielaandrijving en slimme stabiliteitssystemen: het zit er allemaal op, in of aan. De Aventador Ultimae heeft zelfs actieve aerodynamica, onder meer in de vorm van een heftige achterspoiler die drie standen kent.

Lamborghini gaat 350 gesloten Aventadors Ultimae maken. Van de Aventador Ultimae Roadster komen 250 exemplaren. Ze zijn onder meer in speciale two-tone-kleurstellingen te krijgen. Ze staan standaard op 20- (voor) en 21-inch (achter) groot lichtmetaal waar Pirelli PZero Corsa-banden omheen zijn gevouwen. De remklauwen zijn standaard in zilverkleur uitgevoerd. Prijzen zijn er nog niet.

Aantallen en versies

De 10.000ste Aventador rolde vorig jaar van de band. In Nederland zijn sinds de lancering van het model in totaal 29 exemplaren verkocht. Ter vergelijking: de Huracán is goed voor 43 exemplaren, de Urus in veel kortere tijd al voor bijna het dubbele daarvan (84).

De Aventador is in tal van diverse uitvoeringen geproduceerd en heeft ook als basis voor een uitgebreide reeks speciale modellen gediend. Zo kwam het merk tijdens de Autosalon van Genève met de Aventador J, een spectaculaire opengewerkte variant met piepkleine voorruitjes. In 2013 vierde Lamborghini de vijftigste verjaardag van Automobili Lamborghini met de LP 720-4 50 Anniversario en in datzelfde jaar brak de op de Aventador gebaseerde exclusieve Lamborghini Veneno los.

De 750 pk sterke Veneno zou zeker niet de laatste gelimiteerde extremist op Aventador-basis blijven. Zo volgde in 2016 de Centenario, een auto waar net als van de Veneno ook een open versie van verscheen. Meer speciale modellen op basis van de Aventador kwamen in de vorm van de speciaal op circuitgebruik gerichte SC18 Alston en de Sián FKP 37 die direct Lambo's eerste auto met een hybride aandrijflijn was. Dan vergeten we bijna nog de niet straatlegale Essenza SCV12 en de eind vorig jaar gepresenteerde open SC20.