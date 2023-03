Eerder deze maand werden we al uitgebreid bijgepraat over de technische kant van de LB744. Zo weten we dat de auto als vanouds een 6,5-liter V12 krijgt, maar dan met drie elektromotoren en in totaal meer dan 1.000 pk. Wie daar meer over wil weten, kan dus beter even het eerdere artikel lezen. Vandaag gaat het om wat Lamborghini het ‘Monofuselage’ noemt, vrij vertaald een ‘romp uit één stuk’. Dat is de verzamelnaam voor het carbon monocoque en het voorste deel. De ‘front structure’ is van gesmeed composiet en zou 20 procent lichter zijn dan zijn aluminium voorganger. In totaal is het ‘monofuselage’ volgens Lamborghini 10 procent lichter dan het chassis van de Aventador.

Door de bijgevoegde foto’s kunnen we ook al iets zeggen over het uiterlijk van de Aventador-opvolger, al is het niet veel. We zien dat de auto herkenbare verhoudingen krijgt, met een – uiteraard – vrij ver naar voren geplaatste cockpit. De voorruit is net als bij een Aventador erg groot en begint al boven de voorwielen. Het dak heeft twee duidelijke vouwen, die ook duidelijk anders zijn dan bij de Aventador.