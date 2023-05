Lafitte Automobili: alles Hyper

Automobili Lafitte is dit jaar mede-opgericht door Bruno Lafitte, familie van niemand minder dan F1-coureur Jacques Lafitte. In 2020 blikte het bedrijf - toen nog Lafitte Supercars geheten - al met deze X-Road vooruit op een heftig eerste model, maar nu heeft Automobili Lafitte zijn eerste definitieve modellen globaal belicht: de LM1, de Atrax en de Barchetta. De lijnen van het drietal zijn op papier gezet door GFG Style, het designbureau van de Giugiaro's.

Wat de drie auto's verder met elkaar gemeen hebben? Ze zijn helemaal elektrisch en beresterk. We beginnen met de Atrax, daar is momenteel de meeste informatie over bekend. De Atrax is een hoog-op-de-poten coupé in de stijl van auto's als de Mega Track uit lang vervlogen tijden. De 5 meter lange creatie heeft twee samen 1.167 pk sterke elektromotoren, beukt 2.500 Nm naar de wielen en is ondanks zijn 2.200 kilo in staat om in 3,8 tellen naar een snelheid van 100 km/h te jagen. Z'n topsnelheid: 240 km/h. Op een volle accu moet het gevaarte tot 440 kilometer ver kunnen komen. De Atrax - Lafitte noemt het een HyperSUV - is gebouwd rond een uit koolstofvezel monococque, heeft vlinderdeuren en komt in een heftige offroadsmaak én in een meer op straatgebruik gerichte vorm. Lafitte Automobili gaat 26 exemplaren bouwen waarvan de eerste in maart 2024 verschijnt. Z'n vanafprijs: €1,53 miljoen...

Dan is er de Barchetta, een opvallend vormgegeven platte en gestrekte roadster die 585 pk sterk is en die in 3,5 tellen op een snelheid van 100 km/h zit. Z'n bereik: 390 kilometer. De LM-1 laat zich het beste omschrijven als een LeMans-racer voor de openbare weg. Net als de Atrax is hij 1.167 pk sterk. Volgens zijn scheppers zit het gevaarte in 1,98 tellen op de 100 km/h en haalt de LM-1 een snelheid van 350 km/h. Z'n bereik: 410 kilometer.