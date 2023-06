Lada X-Cross 5 is met afstand modernste Lada ooit

Nu Renault zijn handen van Lada af heeft getrokken moet het Russische automerk zijn nieuwe modellen ergens anders vandaan halen. Lada kijkt naar Rusland en plakt zijn eigen badges op een Chinese cross-over. Dit is Lada X-Cross 5. Die konden we je al eerder laten zien maar beleeft nu zijn officiële digitale debuut.

Lada heeft een geschiedenis vol modellen die in de basis eigenlijk helemaal geen Lada zijn. Denk maar eens aan de op de Fiat 124 gebaseerde 1200/1300-reeks (VAZ-2101) die onder meer uitmondde in de op dezelfde basis gebouwde Riva-familie (2104, 2105, 2107 etc.). Ook tegenwoordig bestaan er diverse modellen van Lada die het merk niet geheel zelf ontwikkelde. We noemen de X-Ray en Largus, modellen die op het platform van de eerste generatie Dacia Sandero staan. Hoewel Lada ook wél zelf ontwikkelde auto's levert (Niva Legend, Niva Travel en Granta) kijkt het voor de ontwikkeling van nieuwe auto's toch het liefst naar een partner. Dat was voorheen Renault Group, maar op die grote pilaar kan het niet meer leunen. Wat doet Lada dan? Precies: het kijkt naar China.

Lada heeft nu de eerste officiële platen vrijgegeven van de X-Cross 5, een auto die net zo weinig Lada is als de Lada Largus wat immers niets meer is dan een Dacia Logan MCV waar Lada zijn eigen badges op heeft geduwd. Voor de X-Cross 5 bewandelt Lada vrijwel exact hetzelfde pad, al trekt het geen Logan MCV uit het magazijn van Renault/Dacia, maar een Bestune T77 (foto's 7 t/m 10) van de planken van het Chinese FAW. Zowel het in- als exterieur zijn tot vrijwel het kleinste detail ongewijzigd gebleven.

Voor Lada is het overnemen van de Bestune T77 een bijzondere stap. Het is niet alleen de eerste keer dat het een in de basis Chinees model aan zijn modellengamma toevoegt, maar de X-Cross 5 bombardeert zich in één klap tot de modernste Lada ooit. Hij heeft zaken als een digitaal instrumentarium, een flink display in de middenconsole en kan zichzelf zelfs zelfstandig inparkeren. Een digitale assistent waar je tegen kunt praten? Van de partij. Jawel, in een Lada. De Lada X-Cross 5 is net als het origineel 4,53 meter lang en daarmee is het model formaattechnisch vergelijkbaar met pak 'm beet een Kia Sportage of Nissan Qashqai. Onder de kap ligt een net geen 160 pk krachtige 1.5 viercilinder turbomotor die aan een automaat met zeven versnellingen is geknoopt. Een actieve rijstrookassistent, adaptief grootlicht, een panoramadak en diverse andere passieve en actieve rijhulpsystemen zijn allemaal van de partij.

Wat zit er nog meer in het borrelende Lada-vat? Onder meer nieuwe C- en zelfs D-segmenters, zo blijkt. Lada zegt voornemens te zijn om in 2024 te starten met de productie van 'jaarlijks tot 10.000 auto's uit het C- en D-segment' en spreekt onder meer over de komst van een flinke sedan. Opvallend is overigens dat Lada deze X-Cross 5 zelf gaat assembleren in Lada's van Nissan overgenomen fabriek in St. Petersburg, waar tot voor kort auto's als de Qashqai en X-Trail werden geproduceerd.