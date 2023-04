Lada X-Cross 5: eerste Chinese Lada is een feit

De Russische inval in Oekraïne heeft veel landen én bedrijven ertoe bewogen om de samenwerking met Rusland te verbreken. Diverse automerken trokken zich terug uit de Russische markt en Renault Group verkocht zijn belang dat het in het moederbedrijf van Lada had. Dat betekende dat in ieder geval het deel van de Lada-modellen dat op leest van Renault was geschoeid, niet meer geproduceerd kan worden. De Lada XRay die gebruikmaakt van het B0-platform van Dacia en de Largus die niets meer is dan een eerste generatie Logan MCV met Lada-saus worden niet meer gebouwd. Ook de productie van de Vesta, de Granta-familie en de Niva Travel en Niva Legend lag lang stil, maar komt langzaam weer op gang. Voor nieuwe modellen hoeft Lada voorlopig niet meer naar het Westen te kijken en dus is het genoodzaakt zijn modellen elders vandaan te toveren. Vandaag zien we daar het eerste resultaat van.

Dit is de Lada X-Cross 5, een nieuwe SUV waar de Russische autojournalist en hoofdredacteur van het Russische magazine Za Rulem Maxim Kadakov foto's van plaatste in zijn kanaal op Telegram. De Lada X-Cross 5 is weinig meer dan een Bestune T77 (foto's 6 t/m 9) waar Lada zijn eigen badges op heeft mogen drukken. De Lada X-Cross 5 heeft hetzelfde exterieur en zelfs dezelfde binnenkant, compleet dus met zowel een digitaal instrumentarium als een 12,3 inch display in de middentunnel. Niet eerder zag een Lada er vanbinnen zo flitsend uit.

De Lada X-Cross 5 - die van de band gaat lopen in de AvtoVaz-fabriek in St. Petersburg - is één op één gelijk aan de Bestune T77, maar wat is dat voor model? De T77 is sinds 2018 in productie en het eerste model van FAW's tot Bestune omgedoopte submerk Besturn. De T77 is 4,53 meter lang en heeft een wielbasis van 2,6 meter en daarmee is hij wat formaat betreft vergelijkbaar met auto's als de Kia Sportage. Onder de kap ligt een 169 pk sterke 1.5 turbomotor die het tot 258 Nm schopt. De T77 kan automatisch inparkeren en heeft zelfs een digitale assistent aan boord die zich centraal op het dashboard middels een hologram manifesteert. Hip. Modelnaam X-Cross 5 lijkt er overigens op te wijzen dat ook Lada overgaat op 'nummering' van zijn modellen. Reken dus op de komst van meerdere (Chinese) X-Cross-Lada's. Ook vangen we geluiden op over de terugkeer van de Lada Largus, al zou die alleen nog als EV verschijnen.