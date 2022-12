Lada wil 400.000 auto’s bouwen

Met dik 400.000 auto’s in 2023 lijkt het productiedoel iets naar beneden bijgesteld ten opzichte van het eerder genoemde aantal van een half miljoen. Toch moet er nog een heleboel veranderen om die 400.000 stuks te halen, want Avtovaz, en daarmee Lada, hebben een flinke klap gehad van de oorlog met Oekraïne. Renault had een aandeel van dik tweederde in het bedrijf. Ook Renaults alliantiepartner Nissan trok zich eerder dit jaar volledig terug uit Rusland, waarbij alle in Rusland aanwezige bezittingen van het merk voor een symbolisch bedrag werden verkocht aan een Russisch staatsbedrijf.

Volgens Reuters is een investeringspakket ter waarde van zo’n 550 miljoen euro goedgekeurd door het nieuwe bestuur van Avtovaz. Dat betekent dat er werk kan worden gemaakt van de nieuwe plannen, die uit verschillende pijlers bestaan. Om te beginnen moet de productie van de huidige modellen op pijl blijven. Dit jaar – 2022 dus – bouwde Lada naar eigen zeggen toch nog 220.000 auto’s, na een enorme dip in het voorjaar. Dat aantal moet volgend jaar stijgen naar ‘meer dan 400.000’ stuks, en dat gaat niet lukken zonder nieuwe modellen. Daarom moeten er al in de tweede helft van 2023 meerdere nieuwe modellen worden gelanceerd, meldt Lada zelf op zijn website.

Het merk doet er niet geheimzinnig over dat hierbij de hulp wordt ingeschakeld van partners uit ‘vriendelijke landen’. Daar kunnen we ons maar één gigant op autogebied bij voorstellen: China. Lada wil het aanbod uitbreiden met duurdere modellen dan het huidige compacte aanbod, modellen in het C- en D-segment. Reken op in basis Chinese sedans en cross-overs, afkomstig van verschillende fabrikanten. De auto’s moeten echter wel lokaal worden geproduceerd. Dat gaat gebeuren in de voormalige Nissan-fabriek bij Sint-Petersburg, waar het sinds het verdwijnen van dat Japanse merk ongetwijfeld heel wat rustiger is.

Lada onderstreept daarnaast dat de ontwikkeling van de echt eigen producten veel aandacht krijgt. Zo wordt er gewerkt aan opvolgers van de Granta en de Vesta. Lada komt echter ook met een geheel eigen EV, de e-Largus. Die kennen we al sinds augustus, maar serieproductie laat nog even op zich wachten. In 2024 moet het zover zijn. Als de e-Largus je bekend voorkomt, is dat trouwens niet gek: een Lada Largus is in feite een ietwat aangepaste Dacia Logan MCV van de eerste generatie. Lada benadrukt evengoed dat het hier om een grotendeels Russisch product gaat, gebouwd in Rusland, met Russische onderdelen en door Russische mensen. Avtovaz laat zich daarbij negatief uit over ‘andere Russische fabrikanten’, die simpelweg bouwpakketten uit het buitenland in elkaar zouden zetten. We moeten daarbij ongetwijfeld denken aan Moskvitch, dat sinds kort Chinese JAC’s in elkaar schuift als Moskvitch 3.