Lada Vesta SW (2018) - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Gewoon omdat het steeds minder vanzelfsprekend is dat je nog iets leuks aantreft tussen al het grijze leaseblik.

Met name in de jaren tachtig en negentig waren modellen van Lada veelvoorkomende auto's op het Nederlandse wegennet, maar anno 2021 moet je die Russische op de Fiat 124 gebaseerde modellen met een vergrootglas zoeken. Zelfs de later verschenen Lada's Samara zijn nagenoeg compleet uitgestorven. Toch hebben we dankzij AutoWeek-lezer Danïel Spoelder vandaag een Lada op de digitale planken van In het Wild. En wat voor een. Wat te denken van een Lada Vesta SW?

Zelfs de niet-Lada-fanaat is bekend met de hoekiger dan een schoenendoos vormgegeven modellen als de 2105, 2104 en met name de klassieke Niva staat de niet-liefhebber nog wel voor de geest. De nog in Nederland geleverde 110, 111, 112, Priora en Kalina zijn wellicht minder bekende modellen van het Russische merk die in Nederland nog via de officiële kanalen werden geleverd. In West-Europa is Lada niet meer actief, maar in thuisland Rusland is het nog volop in leven. De modellen van de Kalina-familie gaan inmiddels allemaal onder Granta-vlag door het leven, het merk heeft een op de eerste Dacia Logan MCV gebaseerde Largus in het gamma en ook de aloude Niva is nog springlevend. Die heet inmiddels Niva Legend en wordt naast de Niva Travel geleverd. Lada heeft met de XRay zelfs een compacte cross-over in het gamma, maar er is meer! Zo verkoopt het in Rusland Priora-opvolgerVesta, die sinds 2015 als sedan en sinds 2017 ook in stationwagonvorm bestaat. AutoWeek-lezer Daniël Spoelder stuurde ons deze foto's op van zo'n Lada Vesta SW, de enige in Nederland!

AutoWeek voelde via Autobedrijf Snippe, specialist in de import van jong gebruikte Lada's, eens een Vesta Sedan aan de tand. Van die vierdeurs Vesta zijn in Nederland vier exemplaren op kenteken gezet. De grijze Vesta SW op deze foto's is omwille van zijn unieke status in onze contreien in ieder geval de heilige graal. De auto rolde in 2018 van de band in het Russische Izhevsk en kwam in 2019 voor het eerst ons land binnen.

Lada levert de Vesta SW met een 106 pk sterke 1.6 en met een 1.8 die het tot 122 pk schopt. De Vesta SW op deze foto's heeft de 1.6 onder de kap, een viercilinder die in dit geval ook nog eens is gekoppeld aan een lpg-systeem. Overigens kan de Russische consument zowel de Vesta als Vesta SW als stoer uitgedoste en opgehoogde Cross-versie bestellen. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de XRay staat de Vesta nog op een écht Lada-platform, al heeft het merk wel diverse onderdelen uit het magazijn van moederbedrijf Renault mogen grissen. Voor toekomstige modellen gaat Lada een goedkopere versie van Renaults CMF-platform gebruiken. Inderdaad, net als Dacia.

De Vesta en Vesta SW staan in mindere mate symbool voor het rudimentaire imago dat Lada enkele decennia geleden in Europa had. Desalniettemin zijn ze op Nederlandse bodem een unieke verschijning.