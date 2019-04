'Lada vertrekt uit West-Europa'

Volgens Sputnik trekt Lada zich binnenkort terug uit Europa. Het nieuwsagentschap baseert zich op uitspraken van een woordvoerder van Avtovaz, het moederbedrijf van Lada. Volgens de zegsvrouw zijn de emissienormen in Europa zo streng dat het zich genoodzaakt ziet zijn "[...] exportactiviteiten met betrekking tot Europa aan te passen". Het vertrek van Lada zou echter niet definitief zijn. Avtovaz zou Lada samen met alliantiepartner Renault-Nissan-Mitsubishi willen ontwikkelen tot een wereldwijde speler.

Avtovaz zou zich momenteel liever actief richten op de verkopen in het thuisland en de export naar landen als Kazachstan, Wit-Rusland, Oezbekistan en het Midden-Oosten. Vooralsnog verkoopt Lada zijn modellen ook in Duitsland en Oostenrijk. Voorheen was Lada ook in Nederland en België actief en verkocht én produceerde het auto's in Finland (Samara Baltic, bij Valmet). Ook in Portugal bracht Lada zijn auto's aan de man, maar die markt liet het in 2002 achter zich. In Zweden worden Lada's via grijze import verkocht. In Duitsland, de grootste West-Europese exportmarkt van Lada, verkoopt het merk de Vesta, Vesta SW, de Urban (voorheen Niva), de Kalina Cross en de Granta.

Hoewel het in Europa niet zo best gaat met Lada, timmert het merk vooral in het thuisland goed aan de weg. In 2018 verkocht Lada 360.000 auto's in Rusland, bijna 20 procent meer dan in het jaar ervoor. Uiteraard speelt mee dat de Russische automarkt na een jarenlange dip weer opklimt. Wel is het veruit de populairste fabrikant in het land. Op plek twee stond vorig jaar namelijk Kia met 227.584 verkochte auto's. Het mogelijke vertrek van Lada uit Europa is gezien 'onze' emissienormen en de relatief simpele techniek waarmee Lada zijn auto's uitrust verklaarbaar, maar toch enigszins verrassend. Vorig jaar liet Lada weten van plan te zijn meer te gaan exporteren. In 2026 moet de export op 200.000 stuks liggen, maar zoals het nu lijkt mikt Lada dus vooral op de Russische markt en die van omliggende landen (en de Verenigde Arabische Emiraten, Jordanië en Cuba) om dat aantal te halen.