Lada niet langer in Nederland geregistreerd

Lada is op papier niet langer in handen van een in Nederland geregistreerde eigenaar. Alle aandelen van moederbedrijf AvtoVAZ staan voortaan op naam van een Russische entiteit.

Je zou het wellicht niet denken, maar de Russische fabrikant AvtoVAZ die we beter kennen als fabrikant van Lada was jarenlang in handen van een in Nederland geregistreerd besloten vennootschap. Het gaat om Alliance Rostec Auto B.V., een samenwerkingsverband tussen Renault en het Russische Rostec. Sinds eind 2018 heeft Renault grofweg 67,6 procent van de aandelen van Alliance Rostec Auto in beheer, de overige 32,4 procent is in handen van Rostec. Vanaf nu heeft AvtoVAZ een volledig Russische eigenaar.

Rostec meldt namelijk dat alle aandelen van AvtoVAZ zijn overgeheveld naar een nieuwe samen met Renault gevoerde entiteit die Lada Auto Holding heet en in Moskou is geregistreerd. Daarmee lijkt het over en uit voor de in Amsterdam geregistreerde brievenbusfirma. De verdeling van de aandelen tussen Rostec en Renault blijft ongewijzigd. AvtoVAZ is overigens niet alleen producent van Lada, momenteel bouwt het bedrijf namelijk ook de Renault (Dacia) Logan en Sandero en tot 2020 ook de Datsun on-D0 en mi-Do.

Momenteel bouwt Lada de Granta. Vesta, X-Ray, Largus, Niva Travel en Niva Legend.