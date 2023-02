Laatste Bentley met W12 is sterkste ooit

Bentley hing in 2003 voor het eerst een W12 de Continental GT en anno twintig jaar later voert het merk nog altijd een twaalfcilinder met eenzelfde opzet. Maar de W12 is geen lang leven meer beschoren. In april volgend jaar schroeft Bentley de allerlaatste W12 in elkaar. Tegen die tijd verwacht Bentley meer dan 100.000 W12's te hebben geproduceerd. De laatste 18 te bouwen W12's worden de sterkste ooit.

De laatste reeks W12 is voorbestemd voor de Bentley Batur, de tot 18 stuks gelimiteerde coupé op basis van de Continental GT die in augustus vorig jaar al werd gepresenteerd als de sterkste straatlegale Bentley ooit. De W12 zou het in die exclusieve coupé tot 740 pk en 1.000 Nm schoppen. Bentley meldt nu doodleuk dat de twaalfcilinder nóg sterker wordt. De W12 in de Batur is straks namelijk goed voor 750 pk en 1.000 Nm.

Alle achttien exemplaren van de Batur zijn overigens al vergeven. Wl is er nog een handjevol productieplekken over voor de Bentley Continental GT Speed, Bentayga Speed, Flying Spur Speed en de Continental GT Mulliner en Flying Spur Mulliner. In die modellen is de 6.0 W12 goed voor een bepaald niet verkeerde 659 pk. Na het verdwijnen van de W12 breidt Bentley de productie van zijn V8- en V6-motoren uit.