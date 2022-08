Laadtarieven Tesla Superchargers sinds begin maart verdubbeld

Tesla heeft de laadtarieven bij zijn Superchargers sinds eind 2021 fors verhoogd, merkt de ANWB op. Op 7 maart werden de tarieven al met een kwart verhoogd, maar inmiddels betaal je er het dubbele van het tarief dat tot begin maart nog gold. Hoewel ANWB het heeft over een verdubbeling in negen maanden tijd, is het dus nog sneller gegaan. Tot 7 maart was een Tesla-rijder gemiddeld €0,28 per kWh kwijt, nu is dat gemiddeld €0,57 per kWh.

Voor niet-Tesla-rijders, die er ook gebruik van kunnen maken, ligt het tarief bij een Tesla Supercharger inmiddels op €0,66 tot €0,70 per kWh. Dat is vergelijkbaar met wat je bijvoorbeeld bij Fastned kwijt bent. Tesla-rijders zijn dus nog altijd goedkoper dan gemiddeld uit als ze snelladen bij een Supercharger. De verhoging van de tarieven hangt ongetwijfeld samen met de gestegen energieprijzen. Daardoor verhoogde bijvoorbeeld Fastned zijn tarieven onlangs voor de tweede keer in een jaar tijd.