Het aantal publieke laadpunten voor elektrische auto's is in de afgelopen vijf jaar meer dan verdrievoudigd. Dat blijkt uit een analyse van het ANP van cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

In 2025 waren er bijna 210.000 van dit soort laadpunten in Nederland. Dit zijn openbare punten voor het opladen van een hybride of elektrische auto. Het cijfer bestaat uit publieke, semipublieke en snellaadpunten. Publieke laders staan langs de openbare weg, terwijl semipublieke zich op privéterrein bevinden. Denk hierbij aan laadpunten in een parkeergarage of op een bedrijventerrein. Snellaadpunten laden in korte tijd een autoaccu vol.

Een jaar eerder waren er nog zo'n 181.000. Vijf jaar geleden, in 2020, waren er ongeveer 63.000 publieke laadpunten voor elektrische auto's.

In bijna alle gemeenten zijn er nu meer publieke laadpalen dan een jaar eerder. In slechts 38 gemeenten nam dit aantal af, waaronder Hilversum. Daar zijn 216 laadpunten verdwenen. Net als in 2024 staan de meeste oplaadpunten in Amsterdam. Hier zijn er zo'n 16.000 te vinden. Rotterdam volgt met ruim 11.000 laadpunten.

De toename van het aantal laadpunten is te verklaren door het groeiende aantal volledig en deels elektrische auto's in Nederland. In 2025 waren dat er bijna 1,2 miljoen. Vijf jaar daarvoor waren het er nog ruim 270.000.

De RVO registreert de cijfers sinds 2019. Sindsdien kwamen er jaarlijks gemiddeld bijna 35.000 publieke laadpunten bij. De overheid wil milieuvriendelijker rijden stimuleren. Eigenaren van een elektrische auto krijgen tot 2030, wanneer alle nieuwe personenauto's die op de markt komen elektrisch moeten zijn, meerdere belastingvoordelen, waaronder korting op de aanschaf- en wegenbelasting.