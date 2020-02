'Laadpalentekort dreigt flink te groeien'

Wegens het aflopende bijtellingsvoordeel was er eind vorig jaar een enorme run op elektrische auto's. Vooral de Tesla Model 3 was niet aan te slepen. Plots groeide het EV-aandeel van het Nederlandse wagenpark aanzienlijk. De komende jaren zal die groei doorzetten. Vooral het bredere aanbod van relatief goedkope en kleine elektrische auto's zal daarin een grote rol spelen, verwacht Jeroen Kruisweg van ALD Automotive.

In gesprek met De Telegraaf spreekt hij zijn zorgen uit over de gelijktijdige groei van 's lands laadnetwerk. Dat gaat volgens hem niet snel genoeg: "Met het huidige verkoopniveau van elektrische auto's moeten er 120 laadpalen per dag geplaatst worden. Dat zijn er nu maar zo'n 23 per dag." Kruisweg verwacht dat de 'laadpaalstress' die nu al opduikt daardoor een groter probleem zal worden. De beschikbaarheid van een laadpaal laat in de komende jaren mogelijk vaker te wensen over. Nederland telt inmiddels ruim 50.000 laadpunten. Onlangs hoorden we nog dat er in de randstad en daar vlakbij in ieder geval 20.000 palen bijkomen.