Laadpalenmaker Alfen ziet omzet dalen

Alfen, producent van laadpalen en andere systemen voor het elektriciteitsnet, heeft in het afgelopen kwartaal de omzet iets zien dalen. Het bedrijf bleef last houden van toenemende concurrentie in de markt voor laadstations voor het thuis opladen van elektrische voertuigen. Daarnaast werden er minder laadpalen geïnstalleerd in het publieke segment.

De omzet daalde in het derde kwartaal met 2 procent naar 104,1 miljoen euro ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Dat kwam met name door lagere opbrengsten bij het bedrijfsonderdeel voor oplaadsystemen voor elektrische auto's, die daalden met ruim 12 procent. De aangepaste winst voor aftrek van onder meer rente en belastingen kwam uit op 6,9 miljoen euro, tegen 7,2 miljoen euro een jaar eerder.

Het bedrijf houdt vast aan zijn verwachtingen voor dit jaar en volgend jaar. Wel verwacht Alfen dat de omzet voor dit jaar uitkomt aan de onderkant van de eerder afgegeven verwachtingen. Het bedrijf verwacht dat de omzet dit jaar uitkomt op 430 miljoen tot 480 miljoen euro. Voor volgend jaar heeft Alfen de ambitie de omzet te verhogen tot 5 procent.

Het bedrijf zegt wel dat kostenbesparingsmaatregelen effectief zijn gebleken. Zo zijn onder meer de personeelskosten met ruim een tiende teruggebracht, volgens het bedrijf. "Met onze huidige scherpere focus op kernproducten en -markten hebben we de kans om te vereenvoudigen, innoveren en groeien", stelde de recent aangetreden topman Michael Colijn in een toelichting. Hij volgde Marco Roeleveld op, die om gezondheidsredenen vervroegd was afgetreden.