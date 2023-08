'Laadpaaltarieven verschillen soms zelfs flink in zelfde straat'

Het kan soms in dezelfde plaats of zelfs dezelfde straat per laadpaal nogal verschillen wat je betaalt. Dat blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond. Ook is nog steeds niet overal even transparant wat je per kWh betaalt.

Zowel met als zonder een laadpas (met een variabel tarief), kunnen de prijzen voor het publiekelijk opladen van elektrische auto's erg verschillen. Zo ben je bijvoorbeeld in Hoofddorp bij een laadpaal per kWh 28 cent duurder uit dan eentje die 200 meter verderop staat. Een verschil van maar liefst €14 bij een laadsessie van in totaal 50 kWh. Er zijn ook tussen verschillen steden flinke verschillen. In Amsterdam, Den Haag of Nijmegen ben je gemiddeld 33 cent per kWh. In Almere en Haarlem betaal je bijna het dubbele: 61 cent. Dat niet alleen; tientallen steden hebben één aanbieder, waardoor die een monopoliepositie te pakken heeft.

Het is wettelijk verplicht om transparant te zijn over de prijzen van openbare laadpalen, maar lang niet altijd is duidelijk hoeveel het bijladen kost. De directeur van de Consumentenbond verklaart volgens NU.nl: "Wij checkten tientallen palen, maar QR-codes blijken lang niet altijd te werken. Je komt niet uit bij de tarieven of je moet je eerst registreren. Dat is omslachtig." Een mogelijke oplossing is het gebruikmaken van een laadpas met een lager vast tarief, al is het volgens de Consumentenbond een flinke klus om uit te zoeken waar je het voordeligst uit bent. Er zijn namelijk honderden laadpassen en ieder heeft zijn eigen kostenstructuur en voorwaarden.