Kwartaalcijfers Volkswagen AG: schommelingen

Vier merken uit de Volkswagen Groep laten al wel weten hoe het eerste kwartaal van 2019 ze is afgegaan. Bij Volkswagen, Audi en Porsche minder dan in dezelfde periode een jaar eerder. Beginnend bij de grootste noteert Volkswagen een daling van 4,5 procent aan verkochte auto’s. Maar met de verkoop van 1.456.000 is Volkswagen alsnog met grote afstand het bestverkopende merk binnen de groep. Afgelopen maart was de daling van de wereldwijde verkoop van het merk nog iets groter dan het kwartaalgemiddelde: door 542.700 verkochte Volkswagens sluit het de derde maand af met een min van 7,2 procent. Over de eerste drie maanden gezien daalde de Europese verkoop met 1,9 procent naar 445.500 auto’s. In Duitsland nam de verkoop met 3,2 procent af, in Nederlands zelfs met 15,1 procent. Boven de streep gebeurden er ook dingen, want de markt in Rusland en Brazilië groeide bijvoorbeeld met respectievelijk 3,7 en 26,5 procent!

Nemen we de cijfers van Audi voor ons, dan noteren we een daling voor de eerste drie maanden van 2019 ter grootte van 3,6 procent. Het merk verkocht wereldwijd tot nu toe 447.250 auto’s tegen 463.759 vorig jaar in dezelfde periode. Maart kwam beter uit de verf met een daling van slechts 0,5 procent. Ondanks een Duitse verkoopgroei van 6,8 procent in maart, noteert Audi in zijn thuisland een kwartaaldaling van 0,6 procent. De Europese markt slonk met 5,5 procent naar 204.200. In Groot-Brittannië vielen hardere klappen met een daling van 12,6 procent door de verkoop van 41.884 Audi’s. In Brazilië werd er nog een schepje bovenop gedaan door een verkoopkrimp van 26,5 procent. Met verkoopaantallen van 1.429 auto’s valt de schade daar echter binnen de perken. Ook bij Porsche begint het jaar met een daling. Het sportmerk noteert een verkoopdaling in de eerste drie maanden van 12 procent. De nummer één-markt voor het merk, die in China, slonk met 10 procent (16.890 auto’s) in 2019. De tweede markt, in Noord-Amerika, deed het een stuk beter door een groei van 8 procent (15.024 auto’s). Volgens het merk is een belangrijk deel van de verkoopdaling aan de WLTP-testcyclus te wijten.

Er is ook goed nieuws te melden, want Seat doet het heel goed! Met een verkoopstijging van 8,8 procent noteert het Spaanse merk vooralsnog als enige positieve cijfers in de eerste drie maanden van het jaar. 151.400 verkochte auto’s waren voor de stijging verantwoordelijk. In Nederland en Duitsland noteert het merk een identiek stijging van 16,2 procent. De aantallen verschillen alleen wel een béétje: 3.000 Nederlanders tekenden het koopcontract een nieuwe Seat tegen 29.400 Duitsers. Voor thuisland Spanje noteren we een groei van 2,9 procent (29.400 nieuwe Seats) en ook in Engeland gaat het Seat voor de wind met 20.600 verkochte exemplaren (plus 12,3 procent). De grootste groei gaat naar de Algerijnse markt: 10.000 nieuwe auto’s zijn goed voor een groei van 38,8 procent!

Voor de verkoopcijfers van Skoda moeten we nog even geduld hebben. Dit bericht wordt zodra deze bekend zijn, aangevuld.