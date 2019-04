Kwartaalcijfers Mercedes-Benz: daling van 5,6 procent

In de eerste drie maanden van dit jaar werden 560.873 wereldburgers verblijd met hun nieuwe Mercedes-Benz. Ondanks optimistische woorden van Mercedes zelf is dat een daling van 5,6 procent in vergelijking met dezelfde periode in 2018. De wereldwijde verkoop in maart bleef op 227.644 auto’s steken: een daling van 4,1 procent. In Europa liggen de cijfers in lijn met het wereldwijde gemiddelde: met 560.873 verkochte auto’s in het eerste kwartaal en 103.155 exemplaren daarvan in maart daalde het aandeel in beide gevallen met 5,6 procent. In thuisland Duitsland bedroeg de kwartaaldaling 5,0 procent door 70.542 verkochte Benzen. De Amerikaanse markt slonk met 9,3 procent (71.171 auto’s).

Het is echter niet alleen kommer en kwel, want het merk draaide nooit eerder zo’n goed kwartaal op de Chinese markt als in de afgelopen drie maanden. In totaal bemachtigden 174.343 Chinezen een nieuwe Mercedes. Dat is een stijging van 2,6 procent in vergelijking met vorig jaar. Ook in Frankrijk, Polen en Denemarken gaat het afgelopen kwartaal de boeken in als de beste die Mercedes-Benz ooit neerzette. De compacte auto’s van het merk (A- en B-klasse) deden het met 67.077 verkochte exemplaren goed. Vooral de verkoop van de A-klasse schoot omhoog met 25,6 procent. De C-klasse blijft een belangrijk model voor het merk: met 105.708 stuks neemt de compacte middenklasser een vijfde deel van de totale verkoop voor zijn rekening.

In Nederland steeg de verkoop met 1,2 procent (4.790 stuks). De A-klasse was met 1.160 exemplaren het populairst.