Kwart van subsidie voor nieuwe elektrische auto vergeven

De kwart van het subsidiebudget dat dit jaar beschikbaar is om de aankoop van een nieuwe elektrische auto aantrekkelijker te maken is op. Daarnaast lijkt er meer interesse te komen in het aanschaffen van een gebruikte elektrische auto met SEPP-subsidie.

Net als in 2022 is er ook dit jaar weer een flinke subsidiepot beschikbaar om de aanschaf (of private lease) van een nieuwe of gebruikte elektrische auto te stimuleren. De totale SEPP-subsidiepot is gevuld met bedrag van €99,4 miljoen en daarvan is €67 miljoen bestemd om de verkoop van nieuwe elektrische auto's aan te jagen. Op de aanschaf van een nieuwe elektrische auto met een cataloguswaarde van tot €45.000 kun je een tegemoetkoming van €2.950 krijgen. Van de €67 miljoen die dit jaar beschikbaar is, is inmiddels €16,09 miljoen (24 procent) aangevraagd, zo blijkt na een blik van AutoWeek op de cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Er is dus voor 5.454 nieuwe elektrische auto's SEPP-subsidie aangevraagd. Er is nog €50.91 miljoen (76 procent) aan subsidiebudget voor nieuwe elektrische auto's beschikbaar, genoeg voor nog eens 17.257 nieuwe elektrische auto's. Reden om in de stress te schieten is er dus nog niet.

Elektrische occasion

Van de €99,4 miljoen die dit jaar in de subsidiepot zit, is dit jaar €32,4 miljoen bestemd voor de aanschaf (of private lease) van een gebruikte elektrische auto met een oorspronkelijke cataloguswaarde van €45.000. Daar is nu €6,98 miljoen van vergeven. Op de aanschaf (of private lease) van een gebruikte EV kun je een financiële tegemoetkoming van €2.000 krijgen. Dat betekent dat er voor 3.490 gebruikte elektrische auto's subsidie is aangevraagd. Er is nog €25.42 miljoen over (78 procent) en dus is er voor nog eens 12.710 elektrische occasions budget beschikbaar.

Vergelijken we de stand van de subsidiepot met een kleine maand geleden, dan valt op dat er langzaam maar zeker meer aanspraak gemaakt wordt op SEPP-subsidie voor een gebruikte elektrische auto. De stand van het deel van het subsidiebudget dat voor gebruikte EV's is bestemd. ligt nu namelijk 7 procentpunten lager dan een maand geleden (nieuw: -5 procent).

De totale subsidiepot was dit jaar gevuld met een bedrag van €99,4 miljoen. Daar is in totaal dus €23,07 miljoen aangevraagd (23,2 procent) en dus nog €76,33 miljoen over (76,8 procent).