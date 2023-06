De bouwkwaliteit van nieuwe auto's daalt met het jaar, zo concludeert het Amerikaanse onderzoeksbureau JD Power in zijn nieuwe Initial Quality Study. Doordat auto's onder meer steeds complexer worden, neemt het aantal kwaaltjes per nieuw model toe. Dat heeft een opvallend gevolg voor de ranglijst van merken met het minst aantal euvels per nieuwe auto. Aan de leiding vinden we namelijk niet alleen Dodge en Ram, maar ook... Alfa Romeo!

Het Amerikaanse onderzoeksbureau JD Power publiceert elk jaar niet alleen een uitgebreid onderzoek naar de betrouwbaarheid van auto's, maar het onderzoekt veel meer. In zijn jaarlijkse Initial Quality Study doet JD Power onderzoek naar de bouwkwaliteit van in de Verenigde Staten nieuw geleverde auto's. Vorig jaar concludeerde JD Power in dat onderzoek al dat de kwaliteit van nieuwe auto's in ieder geval in de Verenigde Staten een dieptepunt had bereikt. Dit jaar zijn de resultaten nog minder rooskleurig.

De onderzoekers van JD Power houden van alle modellen het aantal gebreken bij dat zich in de eerste 90 dagen van bezit voordoet. Een belangrijke kanttekening hierbij: niet alle gebreken worden door automobilisten gemeld en lang niet alle modellen die je in Nederland op de weg ziet komen uit dezelfde fabriek als de in de Verenigde Staten geleverde varianten. Dat maakt het JD Power-onderzoek echter niet minder interessant. Volgens het onderzoek lag het gemiddeld aantal gebreken in de eerste drie maanden van bezit op 192 stuks per 100 auto's. Vorig jaar lag dat gemiddeld aantal gebreken nog 12 stuks lager. In 2021 lag het zelfs 30 stuks lager. Aan het nieuwste kwaliteitsonderzoek deden 93.380 eigenaren of personen mee, die via een leaseconstructie een auto van modeljaar 2023 reden.

De gebreken zijn verdeeld in diverse categorieën en beslaan zowel zaken als een falend lampje en een gebroken klepje maar ook heftigere zaken als motorstoringen en problemen met passieve en actieve veiligheidssystemen. In vrijwel alle categorieën werden meer kwalen waargenomen. Met name op het vlak van knoppen en displays én infotainmentsystemen is het aantal gemelde euvels toegenomen. Volgens JD Power komt de toename van het gemiddeld aantal kwaaltjes bij nieuwe auto's onder meer doordat geavanceerde en dus complexere technieken en systemen steeds verder toegepast worden in auto's. "De auto-industrie heeft te kampen met een breed scala aan kwaliteitsproblemen, een fenomeen dat we op deze schaal in de 37-jarige geschiedenis van de IQS niet eerder hebben gezien", schrijft Frank Hanley, senior director JD Power. "Van aanhoudende problemen die zich in het verleden hebben voorgedaan tot een toename van nieuwe soorten problemen; nieuwe auto's zijn complexer en bieden nieuwe technologie, maar zorgen niet altijd voor tevreden eigenaren.”

Winnaars (Dodge, Ram en... Alfa Romeo!)

Net als vorig jaar zijn het niet merken als Lexus, Toyota, Porsche, Kia of Hyundai dat het kleinste aantal gebreken per 100 auto's heeft. Met gemiddeld 'slechts' 140 gemelde gebreken per 100 auto's mag Dodge zich de absolute kwaliteitskoning noemen volgens dit onderzoek. Op plek twee vinden we Ram met 141 gebreken per 100 auto's. Plek drie is voor Alfa Romeo met 143 kwaaltjes per 100 auto's. Mogelijk speelt mee dat deze merken vooralsnog wat de toepassing van nieuwe technologieën betreft niet tot de voorhoede behoren. Doorontwikkelde en dus beproefde techniek toepassen heeft zeker zijn voordelen.

De Top 10 met merken met het kleinste aantal gemelde problemen per 100 auto's wordt verder gevuld door Buick (162 gebreken), Chevrolet (166 gebreken), GMC (167 gebreken), Porsche (167 gebreken), Cadillac (170 gebreken), Kia (170 gebreken) en Lexus (171 gebreken). Merken die op het gebied van betrouwbaarheid - over langere termijn - goed scoren als Toyota, Genesis en Honda noteren achtereenvolgens 194, 176 en 190 gebreken per 100 auto's achter hun naam.

Verliezers

Audi (221 gebreken), Volkswagen (249 gebreken), Chrysler (250 gebreken) en Volvo (250 gebreken) hebben de twijfelachtige eer de vier laagste plekken in de ranglijst op te eisen. JD Power plaatst Polestar en Tesla net als vorig jaar weer buiten de ranglijst omdat ze niet zouden voldoen aan bepaalde onderzoekscriteria. Polestar en Tesla zouden JD Power in bepaalde staten geen toestemming geven om eigenaren te bevragen. Wel zegt het onderzoeksbureau genoeg data te hebben om voor deze merken een score te berekenen. Die scores zijn bepaald niet best. Tesla noteert 257 gebreken per 100 auto's achter zijn naam en Polestar zelfs 313 stuks. Daarmee zouden Tesla en Volvo de twee grote verliezers van dit onderzoek zijn.

Maxima

De Nissan Maxima is volgens JD Power de auto met het kleinste aantal kwaaltjes per 100 stukjes. Ook wijst JD Power klassewinnaars aan. Zo wordt de Kia Rio bestempeld als de kwalitatief beste 'kleine auto', is de Kia Forte de best scorende compacte auto en de Audi A3 de best scorende premium compacte auto. Hieronder zie je per categorie wat volgens het onderzoek van JD Power de best scorende modellen zijn. De indeling van modellen is ietwat bijzonder.