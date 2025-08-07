Kun jij het beter dan Ford? Modelnaambedenker gezocht!

Vind jij modelnamen als Explorer en Capri voor de jongste elektrische cross-overs van Ford ongelukkig gekozen en denk je het beter te kunnen? Dan biedt Ford je nu de kans!

Heb jij een creatieve geest en denk je pakkende namen te kunnen bedenken voor nieuwe modellen, in het bijzonder voor nieuwe modellen van Ford? Had jij de nieuwe Ford Capri naar een andere Ford uit het verleden, of misschien wel naar iets totaal anders vernoemd? Dan ben jij misschien wel de aangewezen persoon om Nomenclature Stategist te worden!

Als Nomenclature Strategist - of 'naamgevingstrateeg' - val je onder het bewind van niemand minder dan de Director of Global Nomenclature. Volgens de functieomschrijving draag je als Nomenclature Stategist bij aan 'duidelijkheid en consistentie in de manier waarop we onze producten, diensten en ervaringen binnen de hele onderneming benoemen'. Je denkt dus niet enkel na over nieuwe modelnamen, al is dat misschien wel het leukste deel van de functie. Een leuke naam bedenken is één ding, maar die moet natuurlijk wel memorabel of betekenisvol zijn en moet daarbij passen bij wat Ford wil uitstralen. Ook moet een naam juridisch gezien ook haalbaar zijn.

De eisen en verwachtingen die Ford heeft of stelt, zijn wellicht hoger dan je verwacht. Zo moet je minimaal acht jaar relevante ervaring hebben, of minimaal zes jaar ervaring met nomenclatuur. Ook belangrijk: je moet even naar Michigan verhuizen, de thuisbasis van Ford is namelijk in Dearborn gevestigd...