KPMG waarschuwt voor elektrische zwarte zaterdag

KPMG verwacht dat op zaterdag 22 februari de meeste mensen zullen afreizen richting hun wintersportbestemming. Volgens het bedrijf is Oostenrijk veruit de populairste bestemming onder eigenaren van een elektrische auto. Naar verwachting gaat 3 procent van het Nederlandse elektrische wagenpark de 22e richting de Oostenrijkse sneeuw. Dat zijn pak hem beet 1.500 EV’s met een minimale actieradius van 300 km van het Nederlandse totaal (56.500 auto’s).

Deze bestuurders reizen via de Duitse snelwegen en maken daar dus gebruik van snellaadstations om hun reis te kunnen vervolgen. KPMG waarschuwt voor een ‘elektrische zwarte zaterdag’. “Wachttijden kunnen oplopen tot 75 minuten per auto. Het is bovendien goed mogelijk dat de verwachte piek op zaterdag ervoor gaat zorgen dat het daadwerkelijke laadvermogen per auto aanzienlijk lager uitvalt, omdat alle stations vol bezet zijn.” Dit zou betekenen dat bestuurders ook nog eens vaker moeten stoppen bij een laadstation.

Terwijl de Nederlandse infrastructuur volgens het bedrijf al niet hard genoeg meegroeit met de vraag naar laadpalen is Duitsland nog minder berekend op dergelijke druktes. Op de route tussen Nederland en Duitsland bevinden zich in totaal 450 Tesla Superchargers en heeft Ionity 1.500 laadplekken in de aanbieding. KPMG adviseert reizigers om ervoor te zorgen dat ze zaterdag 22 februari niet tussen 12.00 en 16.00 uur in Zuid-Duitsland moeten bijladen. “Reizen op vrijdag of zondag lijkt een veel beter plan.”