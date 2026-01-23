Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

Kosten parkeerapps en -automaten terecht in boetes verwerkt

Hoge Raad doet uitspraak

parkeerboete bekeuring parkeerwacht parkeerpolitie

Gemeenten houden terecht rekening met de kosten van parkeerapps en -automaten bij het vaststellen van parkeerboetes.

Dat heeft de Hoge Raad vrijdag geoordeeld. Een automobilist was in cassatie gegaan bij de hoogste rechter, omdat hij vond dat zijn boete niet mocht bestaan uit een naheffing van ruim 65 euro, naast de 2 euro aan niet-betaald parkeergeld.

De gemeente kwam tot dit bedrag door de kosten van parkeerautomaten en -apps mee te rekenen, omdat deze onderdeel zijn van de parkeercontrole. Daar was de automobilist het niet mee eens.

De Hoge Raad kan zich wel vinden in de beredenering van de gemeente, net als het gerechtshof in Den Haag eerder al. De hoogste rechter van Nederland maakt die uitspraak nu definitief.

Plaats een reactie

Lees ook

Nieuws
Seat Ibiza

In Spanje staan maar liefst twee Seats in de verkoop-top 10

Nieuws
Fiat 500e

Voor de elektrische Fiat 500e betaal je opeens duizenden euro's minder

Nieuws
Tesla Model Y januari 2026

Groter scherm en andere wijzigingen voor Tesla Model Y

Nieuws
BYD Seal U en Ford Kuga PHEV

Niet de Ford Kuga PHEV, maar een Chinese SUV is de populairste plug-in hybride

Nieuws
Tesla Model Y Standard

Tesla verslagen door Volkswagen: niet meer de nummer één

Lezersreacties (0)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.