Koop deze vierseizoenenbanden niet: ze hebben gevaarlijk lange remweg

Goedkoop maar gevaarlijk

Vierseizoenenbandentest 2025
Stéphan Vermeulen

Je hebt de afgelopen drie weken kunnen lezen welke banden op dit moment de beste zijn, maar bij al die bandentests zijn er altijd merken die als testoordeel ‘gevaarlijk krijgen’. Die mogen wegens een extreem lange remweg net als de matig presterende banden op het onderdeel ‘remmetingen’ niet mee aan de resterende testproeven. Ze maken het echter zo bont dat ze een rode vermelding krijgen. Dit zijn de vierseizoenenbanden die dit jaar belabberd presteerden! 

De slechtste vierseizoenbanden die bij de vierseizoenenbandentest 2025 afvielen kun je beter niet onder je auto monteren. Ze hebben een extreem lange remweg, wat de specialisten van AutoBild als eerste bij elke deelnemende band meten. 

Remmeting op nat en droog wegdek

Bij de aanvang van elke bandentest is de eerste beoordeling de lengte van de remweg op een nat en een droog wegdek. Dat doen de ‘bandenmannen’ van ons Duitse zusterblad met dertig of zelfs wel vijftig banden. De twintig best presterende banden bij de meting mogen aan alle testonderdelen mee doen. Er valt altijd een groot aandeel banden af omdat ze niet aan de minimale normen voor een remweg voldoen, die krijgen het predicaat ‘oranje’ en dan is er elke editie weer een restant van het deelnemende rubber dat als ‘rood’ bestempeld wordt. Dat betekent dat die banden echt abominabel presteren op het onderdeel remmetingen.

Droog en nat

De bandentesters maken een noodstop van 80 km/h naar stilstand op een natte baan, en doen hetzelfde nog een keer met 100 km/h op een droog wegdek. Daarbij wordt bij de vierseizoenenband gekeken naar wat de gemiddelde zomerband en de gemiddelde winterband presteren bij dezelfde tests. Komt de totale remweg van de twee metingen opgeteld uit boven de 97 meter dan bestempelde het testteam de banden als gevaarlijk. Dat leidt tot deze vierseizoenenbanden die je zeker moet laten liggen: 

Merk en type bandRemweg nat 80-0Remweg droog 100-0Remweg bij elkaar opgeteld
Tigar All Season56,340,997,2
Imperial All Season Driver55,243,798,9
Star Performer Solar 4S57,541,498,9
Nankang Cross Seasons AW-656,743,5100,2
Debica Navigator 356,444,1100,5
Davanti Alltoura56,844,7101,5
Fulda MultiControl57,045,0102,0
Berlin Tires All Season 258,944,0102,9
Goodride All Season Elite Z-40158,444,6103,0

De gemiddelde zomerband doet op de 80-0 km/h-noodstop op een nat wegdek 45,6 meter en staat bij voluit remmen bij 100 km/h na 34,9 meter stil op een droog wegdek. Voor een winterband zijn die waarden gemiddeld 54,7 en 42,3 meter. Een vierseizoenenband staat altijd voor de uiterst lastige opgave om de kwaliteiten van beide bandentypen te verenigen in één band. Welke vierseizoenenbanden je wel moet kopen lees je in dit artikel. De conclusie van die bandentest is ook dat het vooral erg dure banden zijn die goed scoren. Wil je weten wat de bovengenoemde ‘gevaarlijke’ vierseizoenenbanden kosten, kijk dan op banden.autoweek.nl 

Banden

