“Komende jaren heel veel nieuwe automodellen”

In de 2021-versie van een jaarlijks onderzoek verwacht Bank of America dat er de komende jaren grofweg 1,5 keer meer nieuwe modellen worden gelanceerd dan in de periode hiervoor. We krijgen het nog druk, hier bij AutoWeek.

De studie, die wordt aangehaald door Automotive News, voorspelt dat er in de periode 2022-2025 in totaal 240 nieuwe modellen worden gelanceerd. Dat komt neer op gemiddeld 60 stuks per jaar, veel meer dan in de periode die achter ons ligt. De laatste 20 jaar lag het gemiddelde op 40 per jaar, waarbij er in de meest recente jaren zeker niet meer nieuws is gelanceerd dan in de jaren die verder achter ons liggen.



Bron: Automotive News/Bank of America

Bank of America keek ook naar de zogeheten ‘replacement rate’, ofwel de mate waarin het productportfolio wordt vernieuwd. In de periode 2002-2021 werd gemiddeld jaarlijks 16 procent van het aanbod vernieuwd, maar voor de komende vier jaren verwacht men een gemiddelde van maar liefst 21 procent.

Wel merkt Bank of America op dat het verschil tussen de fabrikant die het minst vernieuwt en de fabrikant die het meest vernieuwt in de laatste jaren is verdrievoudigd. Honda staat bovenaan het lijstje en vernieuwt volgens de studie maar liefst 112 procent van zijn gamma in de komende jaren, ofwel alles plus een uitbreiding. Toyota volgt met 102 procent, het gemiddelde ligt over de hele periode op 83 procent. Stellantis (59 procent) en General Motors (55 procent) zijn de hekkensluiters.

Bron: Automotive News/Bank of America

Wel zijn de kaarten anders geschud als het gaat om elektrificatie. Zo lanceert GM, dat in Europa na de overname van Opel nog nauwelijks bestaat, de komende jaren bijna alleen maar elektrische modellen. Bij andere merken spelen hybrides en auto’s met een verbrandingsmotor nog een grotere rol, al is wel duidelijk dat de EV als ‘the way to go’ wordt gezien.

Bron: Automotive News/Bank of America

Bij de cijfers moet wel worden opgemerkt dat Bank of America uiteraard vanuit de VS redeneert. Hoewel nergens wordt gesteld dat men zich tot die markt beperkt en ook Europese merken wel degelijk de revue passeren, kunnen cijfers tussen hier en daar duidelijk verschillen doordat het aanbod van autofabrikanten dat simpelweg ook doet. Ook heeft men het bij de jaren die zijn genoemd over modeljaren, een term die hier slechts door een aantal fabrikanten actief wordt gebruikt.