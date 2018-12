Koenigsegg Regera poedelnaakt

Al jaren werkt de Zweedse hypercarbouwer Koenigsegg aan een manier om koolstofvezel te bewerken, Koenigsess Nakend Carbon, afgekort tot KNC. Nu is de eerste auto af die is bijna volledig is opgebouwd uit KNC, een adembenemende Regera.

Koenigsegg Naked Carbon, afgekort KNC, onderscheid zich door het ontbreken van lak, vernis of een andere coating. De flinterdunne laag epoxy die tijdens het vormingsproces op de koolstofvezel komt, wordt bij Koenigsegg met de hand verwijderd. Volgens de Zweden is dit een uiterst secuur werkje, want één veeg te veel verpest het aanzicht van de weefstructuur die zo kenmerkend is voor carbonfiber.

Het resultaat is een heel karakteristiek aanzicht dankzij de metalige glans van de grafietvezels. Bovendien voelt de koets, door het ontbreken van een isolerende laag, ijskoud aan. Bijkomend voordeel is dat puur koolstofvezel veel harder is dan de laklaag die er normaal overheen zit, zodat de koets minder gevoelig is voor steenslag en andere aanslagen van buiten. Omdat er geen lak op zit, is de Regera van KNC twintig kilo lichter dan een gewone.

KNC wordt al langer door Koenigsegg gebruikt voor onder meer spoilers, stuurwielen en splitters, maar deze Regera is de eerste Koenigsegg ooit en, voor zover bekend, zelfs de eerste auto ooit die volledig is opgebouwd uit dit materiaal. Hij is besteld door en inmiddels afgeleverd aan een nieuwe Zwitserse dealer, die maart volgend jaar zijn deuren opent.

Voordat ze er een hele auto mee bouwden, onderwierp Koenigsegg stukken KNC aan alle mogelijke extreme weersomstandigheden, waarbij ze jarenlang buiten lagen om zeker te stellen dat het materiaal niet wordt aangetast door de elementen.