Koenigsegg Jesko ontketend

Koenigsegg zwaait de Agera uit en brengt deze Jesko ervoor in de plaats. Geheel volgens Koenigsegg-traditie is de Jesko extreem. Heel erg extreem.

De Jesko krijgt een een doorontwikkelde versie van de biturbo 5.0 V8 die ook de Agera RS van voortstuwing voorzag. Die achtcilinder levert een heftige 1.280 pk en 1.500 Nm, maar wie E85 tankt krijgt maar liefst 1.600 pk en ter beschikking onder zijn rechtervoet. Slik. De vernieuwde motor klimt door in de toeren tot 8.750 tpm. Tussen 2.700 en 6.1750 tpm levert de motor al 1.000 Nm koppel. De krachtcentrale levert maximaal 1.500 Nm. Let wel: de 4,61 meter lange, ruim 2 meter brede en slchts 1,21 meter hoge Zweed legt slechts 1.320 kilo in de schaal.

De Jesko, vernoemd naar de vader van Koenigsegg-oprichter Christian von Koenigsegg, heeft een nieuwe door Koenigsegg zelf ontwikkelde transmissie die de Zweden Light Speed Transmission (LST) noemen. Die transmissie heeft negen versnellingen en meerdere koppelingsplaten. Volgens Koenigsegg kost het wisselen van versnellingen nog minder tijd dan bij een automaat met dubbele koppeling. Ook zou je als bestuurder direct van bijvoorbeeld de zevende naar het vierde verzet kunnen schakelen.

Het heftige ogende spoilerwerk moet goed zijn voor tot wel 1.000 kilo aan neerwaartse druk. Dat is veertig procent meer dan de Agera RS en 30 procent meer dan de Regera. Achterwielsturing? Van de partij en ook dat kenden we niet van de Agera waar deze Jesko voor in de plaats komt. De complete basis van de auto is logischerwijs opgetrokken uit koolstofvezel. Koenigsegg belooft niet alleen meer hoofd- en beenruimte, maar ook een beter zicht rondom. De Jesko behoudt de Triplex Suspension achter, maar ook de ophanging voor krijgt nu een derde horizontale demper. Koenigsegg monteert twee kleine touchscreens op het stuurwiel waarmee zaken als de infotainment mee aan te sturen zijn. Spartaans is het gevaarte absoluut niet. Leer, alcantara, USB-ansluitingen, tft-schermen, een inductielader voor je telefoon: het zit er allemaal in.

Hoe rap de Jesko is, meldt Koenigsegg nog niet, maar reken maar op een ruggenmerg vergruizende acceleratie.